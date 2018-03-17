Genelkurmay paylaştı; işte az bilinen Çanakkale fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümünde, zafere ait arşivindeki az bilinen fotoğraflar ile bazı belgeleri paylaştı.

Çanakkale Zaferi'ne ilişkin Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde, siperde elleri tetikte bekleyen Mehmetçikten yemek dağıtımına, cephe hattında gönüllü bombacılık yapan küçük çocuktan düşman donanmasını batıran topçulara kadar çok sayıda fotoğraf yer alıyor.

Paylaşılan belgeler arasında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 19. Tümen Komutanı olarak görev yaptığı sıradaki "tümen emri" de yer alıyor.

Tümen emrinde Yarbay Mustafa Kemal, 10 günden beri yapılan muharebelerle düşmanın ancak kendi donanması korumasında sahilde dar bir mevkide taaruz etmeye mecbur bırakıldığını belirtiyor. Askerlerin gösterdiği yiğitliği "şanlı bir namus örneği" olarak nitelendiren Mustafa Kemal, hatların tahkimatının artırılması, düşman cephesindeki önemli noktalara karşı yaklaşma hatlarının inşa edilerek yaklaşılması emrini veriyor.