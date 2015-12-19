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Genelkurmay: Operasyonlar azim ve kararlılıkla sürecek, öncelik can güvenliğinin sağlanmasıdır

"Operasyonların icrası esnasında öncelik güvenlik güçlerinizin ve bölgede yaşayan sivil halkın can güvenliğinin sağlanmasıdır"

19 Aralık 2015 16:26

Genelkurmay Başkanlığı Güneydoğu'da ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada "Operasyonlar kamu güvenliği tesis edilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Operasyonların icrası esnasında öncelik güvenlik güçlerinizin ve bölgede yaşayan sivil halkın can güvenliğinin sağlanmasıdır" denildi.

"Meskun mahallerde yuvalanan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirerek kamu düzeni ve güvenliğini tesis etmek, sivil halkın normal yaşam şartlarına geçişini sağlamak amacıyla 15 Aralık'ta tüm güvenlik güçlerinin katılımıyla müşterek bir harekatın başlatıldı" ifadelerinin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti: 

"Harekatı yerinde incelemek üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Cizre ve Silopi ilçelerinde operasyon icra eden güvenlik güçlerine denetlemede bulunmaktadır. Operasyon icrası esnasında öncelik, güvenlik güçlerimizin ve bölgede yaşayan sivil halkın can güvenliğinin sağlanmasıdır. Bölgede yürütülen operasyonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet mensuplarımızın büyük kahramanlık ve fedakarlık içeren gayretleriyle kamu güvenliği tesis edilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

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