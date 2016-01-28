Genelkurmay ilk defa operasyon hikayesi yayınladı, 'Er Ryan'ı Kurtarmak' filmini örnek gösterdi

Genelkurmay’ın internet sitesindeki yazıda, bir operasyon sırasında Volkan adındaki bir astsubayın yaralanmasına karşın savaş uçaklarının bombardıman yapması için PKK mevzilerinin koordinatlarını belirlemesi anlatıldı. Oscarlı yönetmen Stephan Speilberg’in Er Ryan’ı Kurtarmak filminin giriş sahnesinden örnek verilerek Volkan adlı astsubayın operasyon sırasında yaptıklarının anlatıldığı yazıyla, Genelkurmay’ın resmi sitesinde ilk kez bir olayın yaşanma biçimi detaylarıyla yayınlanmış oldu.

Genelkurmay, Hakkari Yüksekova’da İkikara Mevkii Rahmo Üs Bölgesi’nde görev yapan Volkan isimli bir astsubay başçavuşun 29 Eylül-8 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen İlker Çelikcan-1 operasyonunda yaralanmasına rağmen görevini sürdürmesini kamuoyu ile paylaştı.

PKK’nın 6 Eylül 2015’te Dağlıca’daki saldırısıyla Kurmay Yarbay İlker Çelikcan’ın da aralarında olduğu 16 askerin şehit edilmesinin ardından, bölgede Yarbay Çelikcan’ın adının verildiği geniş çaplı operasyon yapıldığı hatırlatılan açıklamada “Yaşanmış gerçek bir olay”, “Önce Derin Bir Sessizlik... Sonrası Film Şeridi” başlığı kullanıldı.

Filmin ilk sahnesi gibi

“Steven Spielberg’in epik savaş filmi ‘Er Ryan’ı Kurtarmak’ın daha ilk saniyesinde insanı çarpan müthiş bir sahne vardır. Film, çıkarma yapan bir birlik görüntüleriyle başlar ve daha ilk karede bir asker başlığından giren kör bir kurşunla hayatını kaybeder. Kahraman astsubayımızın başına da aynı şey geliyor eylül ayının son gününde…” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Volkan astsubayın, yaralanmasına karşı PKK’lıların doçka, havan ve roketatar gibi ağır silahlarla saldırı düzenlendiği mevzisinin tespitiyle savaş uçaklarının harekat düzenleyebilidiği anlatıldı.

Astsubaya teşekkür

Volkan astsubayın, belirlediği bu koordinatları karargaha iletmesiyle başlayan hava taarruzu sayesinde bölgede yığınak yapan PKK’ya büyük kayıplar verdirildiği ve püskürtüldüğü anlatılan metinde daha sonra Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı’nın astsubaya teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada astsubayın tedavisinin ardından kendi isteğiyle operasyonlara katılarak görevini sürdürdüğü belirtildi.