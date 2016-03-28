Genelkurmay, Nusaybin'de şehit düşen yüzbaşı Halil Özdemir'in hikayesini paylaştı

Genelkurmay, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki operasyonlarda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir’in hikayesini paylaştı. Hikayede, şehit yüzbaşı Özdemir’in 24 Mart'ta girdiği çatışmada yaralandığı, raporlu olmasına rağmen silah arkadaşlarını yalnız bırakmayıp askerlerinin başında operasyona katıldığı öğrenildi.

Genelkurmay’ın yayımladığı hikaye şöyle:

"Jandarma Yüzbaşı Özdemir, Nusaybin'de, bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirerek halkın güvenliği ve huzurunu sağlamak için gerçekleştirilen operasyonlarda, bölük komutanı olarak birliğinin başında kahramanca mücadele ederken dün şehadet mertebesine ulaştı.

"Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonun tamamlanmasıyla Nusaybin'e sevk edilen Yüzbaşı Özdemir, 24 Mart'ta, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ayağına gelen şarapnel parçasıyla yaralandı. Çatışmada Jandarma Astsubay Başçavuş Gökhan Bakır ve Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz şehit oldu.

"Tedavisinin ardından taburcu edilen Yüzbaşı Özdemir, kendisine verilen istirahat raporunu kabul etmeyerek doktora, "Ne istirahati bu? Şimdi istirahat zamanı mı? Biraz evvel kardeşlerimi şehit verdim, kollarımda şehadet mertebesine yürüdüler. İstirahat bana haramdır, lütfen raporumu iptal edin." dedi.

"Doktorun "Bu halde sizi raporsuz gönderemem." sözleri üzerine hastaneden ayrılan kahraman Yüzbaşı, durumunu soran komutanlarına "Çok iyiyim. Küçük bir demir parçasıydı, hemen çıkardılar. Pansuman yaptılar. Sapasağlamım." karşılığını verdi ve ertesi sabah pansumanlı ayağına bir numara büyük bot giyip erkenden bölüğünün başına geçti.

"Yüzbaşı Halil Özdemir, komutanı olduğu bölüğünün onsuz operasyona çıkmasına razı olmadı ve bölüğünün başında operasyonlara devam etti.

"Kahraman Yüzbaşı, şehit olana kadar 3 gün boyunca çektiği acıyı sakladı.

"Silah arkadaşları, topallamasına rağmen birliğinin başından ayrılmayan Yüzbaşı Özdemir'in yaşadıklarını "Arada bir gözlerini yaşlı görüyorduk, kendisine sorduğumuzda 'Şehitlerimize üzülüyorum.' diyordu. Evet çok üzülüyordu ama bu tür acıları içine gömen bir komutandı, ağlamazdı. Sur’da da çok üzüldü ama hiç ağlamadı. Gözündeki o yaşlar şimdi anlıyoruz ki ayağındaki yarasından dolayı çektiği acıdandı, yarasının acısındandı." diye anlattı.

"Yüzbaşı Özdemir, 27 Mart'ta istirahatli olmasına rağmen bölüğünün başında çıktığı operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda şehadet mertebesine ulaştı.

"Silah arkadaşları, 1 yıl önce evlenen Yüzbaşı Özdemir için şunları söyledi:

"Evliliği, mutluluğu tadalı henüz bir yıl bile olmamıştı. Evlendiğinde sevdiği ile beraber bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya yemin etmişti ama daha önce başka bir yemini vardı. En kutsal olan yemin, namusu ve şerefi uğruna ettiği yemin. O da gerektiğinde vatanı ve bayrağı uğrunda can vermekti, kanını seve seve toprağa akıtmaktı, vatanına kastedenlere aman vermemekti, ne olursa olsun silah arkadaşlarının kanını yerde koymamaktı, koymadı da.

O, gerektiğinde en sevdiklerini bile geride bırakarak vatanını savunmak ve görevini hakkıyla yerine getirmek gerektiği terbiyesiyle yetişmişti. İşte tam da bugün bunun hakkını vermek zamanıydı. Her asker gibi sadece ettiği yemine sadık kaldı ve en yüce rütbe olan şehitlik rütbesine yükseldi. Yüce gönüllü, mangal yürekli ama bir o kadar da güleç yüzlü kahraman... Ayağına saplanan şarapneli hiçe saydı, istirahatine aldırmadı, ayağındaki acıyı gözyaşlarıyla giderdi ve en önde şehadet mertebesine koştu."