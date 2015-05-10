Genelkurmay: Muş'ta 2 kişi kaçırıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Muş'un Malazgirt ilçesi Hasanpaşa köyünde yaşayan iki kişinin, bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist tarafından, bölücü terör örgütünün dağ kadrosuna götürülmek üzere kaçırıldığı bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, önemli yurtiçi olaylara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Muş'un Malazgirt ilçesi Hasanpaşa köyünde ikamet eden iki kişi, bölücü terör örgütü mensubu dört terörist tarafından, bölücü terör örgütünün dağ kadrosuna götürülmek üzere kaçırıldı. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

Mağara aramasında ele geçirilenler

Ayrıca, alınan ihbar üzerine Hakkari İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Hakkari Şemdinli kırsalında bulunan Beyaztaşlık Tepe bölgesindeki iki mağarada arama yapıldı.

Aramada söz konusu mağaralardan birinin içerisinde bir adet 60 milimetrelik havan, iki kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet G-1 piyade tüfeği, 4 savunma tipi el bombası, 2 adet 60 milimetrelik havan sis mühimmatı, 28 adet 60 milimetrelik havan tahrip mühimmatı, 4 roket sevk fişeği, yaklaşık 50 gram patlayıcı madde ve Biksi Makineli tüfeğine ait 6 boş 100'lük mayon şeridi ele geçirildi.

Pervari kırsalında 100 kaleşnikof şarjörü

"Terör örgütünün şehir yapılanmasına, toplumsal olaylarda kullanılmak üzere, iki minibüs ile silah ve mühimmat aktarılacağı" yönünde alınan duyum üzerine yapılan aramada, Siirt Pervari ilçesi kırsalında yol kenarına bırakılmış vaziyette, 100 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bir adet el dürbünü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişi, Pervari Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.