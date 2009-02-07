T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay MİT'i yalanladı

MİT tarafından 2003'te gönderildiği belirtilen Ergenekon raporunun Genelkurmay kayıtlarında olmadığı ortaya çıktı

07 Şubat 2009 02:00

Ergenekon davasında MİT tarafından 2003 yılında Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildiği belirtilen Ergenekon raporunun Genelkurmay kayıtlarında olmadığı ortaya çıktı. 

Genelkurmay Başkanlığından 16 Ocak 2009 tarihinde Ergenekon davasının görüldüğü mahkemeye gönderilen yazıda MİT tarafından 2003 yılında gönderildiği belirtilen Ergenekon ile ilgili bilginin kayıtlarda olmadığı bildirildi. MİT tarafından mahkemeye gönderilen yazıda 2003 ve 2006 yılında Genelkurmay Başkanlığı’na iki kez Ergenekon dosyası gönderildiği belirtilmişti. 2006 yılındaki dosyanın geldiğini belirten Genelkurmay Başkanlığı, 2003 yılındaki raporundaki kayıtlarında bulunmadığını ayrı bir yazıyla mahkemeye belirtti. 
 

Gelişmeler üzerine bugün mahkemedeki avukatlar, 2003 yılındaki dosyanın nasıl olup da Genelkurmay Başkanlığı’nın kayıtlarına girmediğinin sorulmasını istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24