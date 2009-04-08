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Genelkurmay memur alacak

Genelkurmay Karargahı ve bağlı birliklerine açıktan atama yoluyla çeşitli branşlarda toplam 107 memur alınacak.

08 Nisan 2009 03:00

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve bağlı birliklerine açıktan atama yoluyla çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere toplam 107 memur alınacak.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik“ hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak açıktan atama yoluyla 107 memur alınacak. Genelkurmay tarafından istihdam edilecek memurların branşları ve alınacak memur sayıları şöyle:

“Arşiv evrak memuru (18), bilgi destek uzmanı 1, bilgi hattı uzmanı 1, sosyal hizmet uzmanı 1, fotoğraf laboratuar uzmanı 1, makale seçme uzmanı 1, maliye muhasebe uzmanı 1, muhasebe ve özlük hakları memuru 1, uzman 7, dil uzmanı 1, veri hazırlama kontrol işlemi 1, fizyoterapist 2, laborant 1, masör 1, odiyolog 1, tıbbi sekreter 2, bilgi işlem uzmanı 2, bilgisayar bakım teknikeri 2, bilgisayar mühendisi 1, boyacı-badanacı 1, doğalgaz teknikeri 1, elektronik teknikeri/teknisyeni 3, inşaat teknikeri/teknisyeni 1, kalorifer/brülör teknikeri/teknisyeni 1, kimya teknikeri 1, klima teknikeri/teknisyeni 7, matbaa makineleri tamir teknikeri 1, sıhhi tesisat teknikeri/teknisyeni 1, suni aza lab. saraç teknikeri 1, suni aza torna teknikeri/teknisyeni 1, aşçı 2, bahçıvan 1, bayan kuaförü 2, erkek berberi 4, garson 3, güvenlik görevlisi 1, hizmetli 5, masör yardımcısı 1”

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