Genelkurmay 'mayın'dan bildirdi!

Genelkurmay Başkanlığı haftalık basın turunu Kırıkkale TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisleri’nin tanıtımına ayırdı. Tesislerde basın mensuplarına, TSK envanterinde bulunan kara mayınlarının yüzde 50’si burada imha edildiği açıklandı.





Genelkurmay Başkanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nı Kırıkkale’de yaptı. İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak’ın eşliğinde Milli Savunma Bakanlığı ile NATO’nun lojistik organizasyonu NAMSA arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 2007 yılında kurulan TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisleri gazetecilere tanıtıldı.



Kırıkkale’ye düzenlenen basın turunda, gazetecilere 195 metre kare açık, 7 bin 295 metre kare kapalı alanda yapılan tesisler gezdirildi. Basın mensupları tesisleri girişinde özel güvenlik tedbirleri nedeniyle kıyafetler giydirildi. Cep telefonlarının kapatıldığı gezide, herkes özel topraklamadan geçirildi. Tesislerle ilgili bilgi veren askeri yetkililer, “kulanım dışı bırakılan klasik mühimmat ile roket , füze ve mayınların çevreye zarar vermeden insan ve malzeme güvenliği öncelikli olarak ayırma ve ayıklama işlemlerinin yapıldığı” özel tesislerde 9 atölye 11 hizmet binası mühimmat ve patlayıcı depolarıyla faaliyet gösterdiğini ifade ettiler.



MSB tarafından oluşturulan teknik ve endüstriyel kriterlere uygun olarak, Roketsan A.Ş.’nin ana yükleniciliğini yaptığı tesis de, tamamen Türk Savunma Sanayi yetenekleri kullanılarak oluşturulduğunun vurgulandı. Tasarım, üretim, kalifikasyon ve sertifikasyonu tamamlanmış ilk birim olan tesislerin, patlayıcı maddeler çalışma yeterliliğinin NATO ve AB standartlarında olduğu da kaydedildi.



Askeri yetkililer, er ya da erbaşların çalışmadığı tüm personelin profesyonel olduğu tesiste, mühimmatların buhardan ayırtılması, kalan metalleri imhasının yanı sıra bu işlemleri yapan dünyadaki tek alanında tek olduğu da belirttiler.



Tesisle ilgili brifingde, “Burada TSK envanterinde bulunan kara mayınlarının yüzde 50’si imha edilmiştir. Ancak bu mayınlara ilişkin sayının verilmesi mümkün değildir” denildi.



Tüm tesis personelinin özel bir eğitimden geçirildiğini kaydeden İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, “Tüm personel özel kıyafetle çalışıyor. Her personelin ayrı birimi var. Tüm birimler tek tek kamerayla izlenip takip ediliyor” dedi.



Çevreyi koruyarak askeri malzemeleri geri kazanmasına yönelik çalışan tesis hakkında konuşan bilgi veren Tuğgeneral Metin Gürak, şöyle devam etti:



“Yıllık 6 bin ton kapasiteli bir tesis 2007 yılında 18 aylık bir çalışma ile yapıldı. 2007 yılından bin 800 ton metal hurdası ve 200 ton patlayıcı imha edildi. Ancak terörden ele geçen silah ve mühimmatlar burada imha edilmiyor. TNT gibi patlayıcılar yüksek kalitede tekrar kazanılıp kullanıma dönüştürülüyor”