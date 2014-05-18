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Genelkurmay: Lice'de Hüda Par üyesi 2 kardeş kaçırılmak istendi

Genelkurmay Lice'de PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 3 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti.

18 Mayıs 2014 19:27

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada dün Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kıyıköy Mahallesi'ne gelen silahlı altı PKK mensubunun, mahallede ikamet eden iki kardeşi evlerinden zorla götürmeye teşebbüs ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, evde bulunan aile fertleri direnç gösterirken, çıkan arbede üzerine PKK mensuplarınca şahıslara sokak ortasında uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açıklamada, "Yapılan saldırı sonucu üç kişi yaralandı, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor. Bölücü terör örgütü mensupları, saldırı sonrası mahalleden kaçarak uzaklaştı" denildi.

Yaralı şahıslar, saat 01.20'de, 112 Acil Servise ait iki ambulans ile Lice Devlet Hastanesi'ne, müteakiben Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçırılmaya çalışılanların Hüda Par üyesi olduğu öğrenilirken, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti.

 

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