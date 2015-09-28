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Genelkurmay: Kuzey Irak'ta PKK'nın mühimmat depoları imha edildi

Düzenlenen hava operasyonu İHA'lar ile gözetlendi

28 Eylül 2015 20:01

 Genelkurmay, 25 Eylül'deki hava operasyonunda PKK'nın mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.

Genelkurmay kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde insansız hava araçları (İHA) ve diğer istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda tespit edilen PKK'ya ait barınak, ağaç altı barınak, malzeme ve mühimmat depoları 25 Eylül 2015 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları ile tam isabetle vurularak imha edildi. Düzenlenen hava operasyonu İHA'lar ile gözetlendi. Üst düzeydeki bir askeri yetkili şu bilgileri verdi:

"Son dönemde yeraltına tahkim edilmiş mühimmat depolarının istihbarat birimlerince tespit edilerek Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından imha edilmesini müteakip bölücüterör örgütü, ellerindeki kalan mühimmatları arazide örtülü ve çok gizli olan yerlere bölmek suretiyle depolamışlardır. Bunlar da tespit edildikçe imha edilmektedir. Ayrıca teröristler mağaralar atılan akıllı bombalar nedeniyle artık buralarda barınmak yerine açık alanları tercih etmekte ve barınak denen yerlerde yaşam sürdürmeye çalışmaktadırlar. Ancak buradan da kaçışları yoktur. Barınaklara çok sayıda silah ve mühimmatı da götürdüklerinden dolayı, barınak patlamaları da katman katman alev topu şeklimde görülmektedir."

Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 Eylül 2015 cumartesi günü 22 PKK'lının öldürüldüğü ve silah, mühimmat ve malzemelerin ele geçirildiği kaydedildi. 

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