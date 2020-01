Genelkurmay: Kuzey Irak ve Uludere’de 41 PKK’lı öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ile Pülümür ilçeleri arasında bulunan PKK'lıların barındığı mağaralar ile dağlık alandaki 3 uçaksavar bataryası, savaş uçakları tarafından vuruldu. Hakkari Valiliği son dönemde artan olaylar nedeniyle bazı bölgeleri 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan ettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı Irak'ın Kuzeyi ve Şırnak Uludere İlçesi'nde toplam 41 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Ayvalık Köyü’ndeki Jandarma Karakolu’na yapılan dün gece PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “21 Ağustos 2015 saat 22:00’da Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından, Şırnak/Beytüşşebap Ayvalık Jandarma Karakoluna, roketatar ve uzun namlulu silahlar ile saldırıda bulunulmuştur. Yapılan silahlı saldırıya anında karşılık verilmiş, çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere Kahraman üç personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal helikopter ile hastaneye tahliye edilmiştir. Tedavileri süren yaralılardan durumu ağır olan Kahraman personelimiz J.Yzb. Ali ALKAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgeye taarruz helikopter kolu sevk edilmiş, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla muhtemel kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimiz Kahraman J.Yzb. Ali ALKAN’a Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman personelimize de acil şifalar temenni ediyoruz” denildi.

Kuzey Irak ve Uludere’de 41 PKK’lı öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı Irak’ın Kuzeyi ve Şırnak Uludere İlçesi’nde toplam 41 PKK’lının öldürüldüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Irak ve Şırnak Uludere İlçesi’nde PKK’lılara operasyon düzenlendiği açıklandı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Şırnak Uludere İlçesi Karaçalı Tepe Bölgesinde bulunan emniyet unsurlarına, Irak Kuzeyinden Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce yapılan saldırıda bir Jandarma Uzman Çavuş yaralanmıştır. Bölgede karadan ve havadan yapılan operasyon sonucunda 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Irak kuzeyinde bulunan Bölücü Terör Örgütü hedeflerine, 20-21 Ağustos 2015 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda ilk tespitlere göre toplam 29 Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Tunceli’de PKK barınakları ve uçaksavar bataryaları vuruldu

Tunceli’nin Ovacık ile Pülümür ilçeleri arasında bulunan PKK’lıların barındığı mağaralar ile dağlık alandaki 3 uçaksavar bataryası, savaş uçakları tarafından vuruldu.

Tunceli’nin Ovacık ile Pülümür ilçeleri arasındaki karayolu yaklaşık 5 gündür sık sık kesen ve gece araç trafiğini engelleyen PKK’lılara yönelik hava operasyonu düzenlendi. İnsansız hava araçları (İHA) ile PKK’lıların barındığı mağaralar ve uçaksavar bataryaları tespit edildikten sonra başlatılan hava operasyonunda, Diyarbakır ile Malatya’dan kalkan 4 F-16 savaş uçağı dün gece 03.30 ile 04.30 saatleri arasında, Tunceli ile Ovacık arasında bulunan Veng Köprüsü yakınındaki dağlık alanda bulunan PKK’lılara ait bir uçaksavar bataryası ile PKK’lıların bulunduğu alanları bombaladı.

Savaş uçakları, ayrıca Tunceli ile Pülümür arasındaki Alacık ve Büyükyurt köylerinin dağlık alanında bulunan PKK’lılara ait 2 uçaksavar bataryası ile yine PKK’lıların gizlendiği mağaraları bombaladı.

Bombalanan iki bölgedeki 3 uçaksavar bataryası imha edilirken, ölen veya yaralanan PKK’lı sayısı hakkında ise bilgi alınamadı.

Hakkari Valiliği’nden 15 günlük ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ açıklaması

Hakkari Valiliği son dönemde artan olaylar nedeniyle bazı bölgeleri 15 gün süreyle ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan ettiğini açıkladı.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, “il sınırları içinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin son dönemde başvurduğu terör ve yıldırma eylemlerinin ilin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı” ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.”

Valiliğin güvenlik bölgesi ilan ettiği bölgeler ise şöyle:

Yüksekova İlçesi sınırlarında bulunan; Güney Bölgesi (Kamışlık Köyü, Beşpınar Köyü, Karabağ Köyü, Yürekli Köyü, Kırmızı Yayla Bölgesi, Kanirahank Mahallesi, Beyaz Tepe, Korgan Köyü Güneyi, Tuz Tepe, Kilise Mahallesi, Çimentepe Güneyi, Derabi Mahallesi Kuzeyi, Öncü Mahallesi Batısı, Düzhark Mevki, Meydantepe Güneyi, Yeşilbayır Köyü Kuzeyi, Nugaylan Tepe, Aktütün Köyü Kuzey Batısı, Herki Deresi Doğusu, Üzümkıran Köyü Batısı, Ömerkuyusu Tepe, Beravyi Pınar Mevkii Güneyi, Dolavatin Tepe Güneyi, Şeyhmaman Geçiti, Ünlüce Mevkii, Binlis Tepe, Hisar Dağları, Güney Mahallesi, Gelük Yaylası, Rejgar Dağı, Berkal Dağı, Hangikaya Tepe, Buzul Dağı, Dağlıca Güneyi, Kılavuz Mahallesi Güneyi, Çayırlı Mahallesi Güneyi, Korucuk Mahallesi Güneyi, Gürkavak Mahallesi Güneyi, Tokağaç Mahallesi Güneyi, Geçkan Mahallesi Güneyi, Beşpınar Mahallesi Güneyi, Karadağ Mahallesi Güneyi, Yürekli Mahallesi Güneyi, Güzelkonak Köyü Batısı Kuzeyi arasında kalan bölge) Kuzey Bölgesi (Ortaklar Mahallesi Kuzeyi, Buzul Dağı, Beyaz Dağ, Büyükçiftlik Köyü Batısı, Kamışlık Köyü Batısı, Tokağaç Mahallesi Kuzeyi, İkizlen Mahallesi Kuzeyi, Ortakçı Mahallesi Kuzeyi, Mezra Mahallesi Kuzeyi, Gürkavak Köyü Kuzeyi, Hazyan Mahallesi Batısı, Taşyazı Mahallesi Doğusu, Yukurı Tarlacık Mahallesi Kuzeyi, Erbaş Mahallesi Batısı, Köşk Önü Kuzeyi, Pınargözü Doğusu, Kışlacık Mahallesi Kuzeyi, İnceyol Mahallesi Batısı, Sürekli Mahallesi Batısı, Yeşiltaş Kuzeyi, Çubuklu Kuzeyi, Balkaya ve Ortaklar Kuzeyi arasında kalan bölge).”

Valilik, bu bölgelerin 22 Ağustos 2015 günü saat 00.01’dan 5 Eylül 2015 günü saat 23.59’a kadar ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiğini, halkın belirtilen bölgelere girmesinin yasaklandığını duyurdu.