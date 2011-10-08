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Spor

Genelkurmay Kupası Mert Alıcıoğlu'nun ANKARA (A.A)

08 Ekim 2011 22:28

-Genelkurmay Kupası Mert Alıcıoğlu'nun ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - Binicilikte ''Özel Unvan ve Türkiye Şampiyonası Engel Atlama Yarışmaları'', Ankara'da sürüyor. Capital Country Club Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmada, Genelkurmay Başkanlığı Kupası Koşusu yapıldı. Kupada İstanbul bölgesinden ferdi olarak katılan Mert Alıcıoğlu, ''Valdos'' isimli atıyla, parkuru 30.06 saniyede hatasız tamamlayarak birinciliği elde etti. Yarışmada, İstanbul bölgesinden ferdi katılan Ömer Karaevli, ''Royal Equestrian Colett'' isimli atıyla, parkuru 31.51 saniye de hatasız tamamlayarak ikinciliği, S Binicilik Kulübü'nden İrlanda asıllı Gerry Flynn de ''Siec Casall'' isimli atıyla, parkuru 32.24 saniyede ve hatasız olarak tamamlayarak üçüncülüğü elde etti. Yarışmada dereceye girenlere kupalarını, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Abdullah Recep verdi. Özel Unvan ve Türkiye Şampiyonası Engel Atlama Binicilik Yarışmaları'na yarın da devam edilecek.

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