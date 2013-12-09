Genelkurmay, konuşan askere orduevi yasağı getirdi

Balyoz, Ergenekon davaları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve komutanlara yönelik eleştirilerde bulunan bazı emekli komutanların, askeri tesislerden yararlanmalarına yasak getirildi.

Vatan gazetesinden Levent İçgen'in haberine göre, ambargo talimatı bizzat Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel tarafından verildi. Gerekçe ise bazı emekli komutanların yaptığı açıklamaların Genelkurmay Başkanlığı’nın kurumsal kimliğini rencide etmesi olarak gösterildi. Sayıları 28’i bulan emekli komutanlarla ilgili yasak 6 ay geçerli olacak. Bu süreçte Genelkurmay Başkanlığı, komutanların açıklamalarını takibe alacak. Açıklamalarını yumuşatanlar için ise sosyal tesis yasağı kaldırılacak.

Kapıdan döndü

Son dönemde TSK’yı eleştiren isimlerden emekli Oramiral Nusret Güner, emekli Tümgeneral Osman Özbek, emekli Tümgeneral Naci Beştepe’nin de bulunduğu emekli komutanlar, sosyal tesislere gittiklerinde süprizle karşılaştılar. Emekli komutanlar, orduevi giriş kapısında kartlarını okuttuklarında “Girişe uygun değildir” yazısı çıktı. Tümg. Özbek ise spor okuluna gittiğinde, kendisinden dolabını boşaltması ve artık spor okuluna gelmemesi istendi. Yasak uygulanan emekli komutanlar, Genelkurmay’a dilekçe ile başvurarak, kendilerine yönelik yasak kararının taraflarına yazılı olarak tebliğ edilmesini istedi. Emekli Ora. Nusret Güner, yasaklamanın bugün itibariyle kaldırılmaması durumunda, yasağın TSK personeli tarafından da onaylandığını kabul edeceğini ve bu andan itibaren birlik ve tesise bir daha adım atmayacağını açıkladı.



‘Yuvamdan kovuldum’

Emekli Oramiral Nusret Güner, Twitter hesabından TSK’nın uyguladığı yasakla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Basından, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerine girişimin 6 ay yasaklandığını öğrendim. Bu yetkinin bizzat G.Kurmay Başkanı’nda olduğunu biliyorum. Görev haricinde, zaten çok nadir olarak kullandığım bu tesisleri, özellikle son 4 yıl Türkiye/TSK/Deniz Kuvvetleri’nin düşürüldüğü durum nedeniyle, izin, dinlenme vb. maksatlarla hiç kullanmamış biri olarak, böyle bir yasaklama benim için sadece manevi bir değer taşımaktadır. Bir kamu görevlisi olan Genelkurmay Başkanı’nın bu yasaklama ile şahsen bana verdiği mesaj, bir noktada kendi yuvamdan kovulduğum anlamına gelmektedir. Ancak bu yasaklamanın, TSK’nın tüm muvazzaf ve emekli personelinin bilgisi dahilinde olduğunu düşünmüyorum.

Yılda 4 mevsimin olduğunu ancak emekli olduktan sonra fark ettim. Hiçbir zaman rütbe/ makam beklentim olmadı. Türk Milletinin Oramirallik ve Donanma Komutanlığı rütbe ve makamını layık gördüğü, bu güvene layık olabilmek için ömrünü ülkesine ve Deniz Kuvvetleri’ne adamış; halen doğru veya yanlış, kendinden fedakarlık yaparak, karınca kararınca ülkesine olan borcunu ödemeye çalışan birisiyim. Benim için önemli olan; bu yasaklamayı Emekli/ Muvazzaf TSK ve özellikle Deniz Kuvvetleri personelinin manen onaylamasıdır. Bu yasaklama 9 Aralık 2013 tarihine kadar kaldırılmadığı takdirde, TSK personeli tarafından da onaylandığını kabul edeceğimi ve bu andan itibaren TSK’nın hiçbir birlik/tesisine adım atmayacağımı Türk Milleti’nin huzurunda bildiririm.”



'6 ay değil 6 yıl daha beklemek zorundalar'

Orduevlerine girişi yasaklanan emekli Tümg. Naci Beştepe’nin eşi Derya Beştepe önceki gün Ergenekon, 28 Şubat ve Balyoz davalarından tutuklu ve hükümlü subaylara destek olmak için Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Vardiya Bizde Platformu‘nun Ankara Sakarya Caddesi’nde düzenlediği 63. Sessiz Çığlık eylemine katıldı. Derya Beştepe, burada yaptığı konuşmada, TSK’nın eski komutanlara uyguladığı sosyal tesis yasağını şöyle eleştirdi: “Basından aldığımız bilgiler doğrultusunda ‘Atatürk’ün askeriyim’ diyen 28 insanın orduevlerine, Silahlı Kuvvetler’e ait olan sosyal tesislere girişinini engellendiğini duyduk. Eşim ve arkadaşlarımız 6 ay engellendiler. İyi halleri görülürse, yani bu 6 ayın sonunda konuşmaz, yazmaz ve çizmezlerse yasaklarının kalkacağı bildirildi. Ben engellenen komutanlarımızı ve eşimi yakından tanıyan birisi olarak şunu söylüyorum; Silahlı Kuvvetler ne Necdet Özel’in şahsına ait bir çiftliktir, ne de o gönlüne göre orayı yönetebilir. Ben eşimi ve yasaklanan arkadaşlarımızı birazcık tanıyorsam değil 6 ay, 6 yıl daha beklemek zorundalar. Çünkü biz bu davaya baş koyduk. Eşim ve diğer arkadaşlarımız konuşmaya devam edecektir.”