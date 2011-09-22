-Genelkurmay katılımcıların listesini gönderdi İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasıyla birleştirilen ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına bakan mahkemenin talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, 2009'da 3. Ordu Komutanlığı veya bağlı birimlerinde düzenlenen seminerler ve katılımcıların listesini gönderdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Başkanlığına yazdığı, ''3. Ordu Komutanlığı veya bağlı birimleri içerisinde 2009 yılında plan semineri, iç güvenlik semineri vesair adlar altında yapılan tüm toplantıların isimleri, katılımcıları ve tarihlerinin bildirilmesine'' ilişkin yazıya cevap verildi. Genelkurmay Başkanı namına Ceza Hukuk İşleri Şube Müdürü Hakim Albay Şakir Aytaş imzasını taşıyan yazının ekinde, 3. Ordu Komutanlığı ve bağlı birliklerin 2009'da icra edilen seminer ve toplantılarının isim, tarih ve katılımcılarını içeren 27 sayfalık listesi yer aldı. Buna göre, 13-14 Ocak 2009'da, 3. Ordu İç Güvenlik Seminerine katılan 142 askeri personel arasında, Erzincan'daki ''Ergenekon'' kapsamında açılan terör örgütü davasının sanıkları arasında bulunan emekli Orgeneral Saldıray Berk ile Albay Recep Gençoğlu, ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıkları Tuğgeneral Hakan Akkoç, Albay İkrami Özturan ve Yarbay Nedim Ulusan'ın adları da yer aldı. Yazının ekinde, 3. Ordu Komutanlığının 12 Şubat 2009 tarihli Lojistik Seminerine katılan 27 kişilik personel listesi ile 16 Şubat'ta yapılan İstihkam Seminerine katılan 25 subayın listesine de yer verildi. Yine aynı şekilde 23-24 Aralık 2009 tarihli 3. Ordu İstihbarat, İKK ve Güvenlik Seminerine katılan 52 kişilik liste de gönderildi. 3. Ordu Komutanlığının 2008-2009 eğitim ve öğretim yılı faaliyetlerini değerlendirme toplantısı, başarılı birlik/personelin ödüllendirilmesi törenine katılanların yer aldığı 11 Eylül 2009 tarihli listede ise Berk ile ''Balyoz Planı'' davasının sanıklarından Korgeneral Korkut Özarslan'ın da aralarında bulunduğu 121 kişinin adı sıralanıyor. -9. kolordunun semineri- Yazıda, 8. Kolordu Komutanlığının 10-11 Ocak 2009 tarihli İç Güvenlik Seminerine katılan 110 personel arasında Yarbay Nedim Ulusan yer alırken, 8. Kolordu Komutanlığının 26-27 Şubat 2009 tarihli EMASYA seminerine katılanların isimlerinin bulunduğu 36 kişilik liste de gönderildi. 9. Kolordu Komutanlığının 22 Aralık 2009'da düzenlediği Plan Seminerine katılan 62 kişinin isimlerinin bulunduğu listede, Saldıray Berk ve Hakan Akkoç ile ''Balyoz Planı'' davasının diğer sanıklarından Albay Doğan Fatih Küçük ve Yarbay Mustafa Yuvanç'ın adları da yer aldı. 9 Ocak 2009 tarihli 9. Kolordu Komutanlığı İç Güvenlik Çalışmasına katılan 45 kişi arasında da Albay İkrami Özturan, Hakan Akkoç, Doğan Fatih Küçük ile ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tevfik Özkılıç yer alıyor. Özkılıç ayrıca, 9. Kolordu Komutanlığının 24 Kasım 2009 tarihli İstihbarat Seminerindeki 43 ve 22 Aralık 2009 tarihli EMASYA seminerindeki 64 kişi arasında da bulunuyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''gizli tanık Efe''nin, ''2009 yılında Erzincan'da Balyoz'dan daha büyük bir plan semineri yapıldığı'' şeklindeki iddiaları üzerine ara karar almıştı.