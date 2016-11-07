"Genelkurmay Karargahı’nda ABD’li subay görev yapacak" iddiasına yalanlama

ABD’li bir subayın, koordinasyon amacıyla, Genelkurmay Karargahı’nda değil, ABD’nin Türkiye’de bulunan Savunma Koordinasyon Merkezi ’ODC’ veya Ankara’daki askeri ataşeliklerinde bulunacağı bildirildi.

Suriye ve Irak konularıyla ilgili olarak ABD ve Türkiye arasında daha hızlı bir koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla TSK’nın yaptığı teklif, ABD tarafından da uygun görüldü.

Her iki tarafın belirleyeceği heyetlerin, Ankara’da gerektiği zaman toplanabilecek şekilde bir tedbir alınması ve ihtiyaç duyulduğunda hemen bir araya gelinerek, sorunların görüşülmesi için heyetlerin başına üst rütbeli bir ismin belirlenmesi teklif edildi.

ABD’nin de bu kapsamda üst düzey bir personelini görevlendirdiği; ancak bu kişinin hiçbir şekilde Genelkurmay Karargahı’nda görev yapmayacağı öğrenildi.

Görevlendirilen personelin, ’ODC’ veya ABD’nin Ankara’daki askeri ataşeliklerinde bulunacağı ve görevini orada yürüteceği bildirilirken, ihtiyaç olduğunda bu heyetlerin bir çalışma grubu şeklinde bir araya gelerek, görüşeceği öğrenildi.