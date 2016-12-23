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BBC Türkçe

Genelkurmay 'IŞİD videosunu' inceliyor

Genelkurmay Başkanlığı, Irak Şam İslam Devleti örgütünün rehin aldığı iki Türk askerini yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntülerini incelemeye aldı.

23 Aralık 2016 15:10

Genelkurmay Başkanlığı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün rehin aldığı iki askeri yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntülerini inceliyor.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, dün akşam sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından bakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını söyledi.

IŞİD'e ait olduğu söylenen sosyal medya hesaplarından dün akşam 19 dakikalık bir video yayımlandı.

Videoda üniformalı iki kişinin yakılarak öldürüldüğü görülüyor.

IŞİD, bu kişilerin Türk askeri olduğunu öne sürüyor.

Ancak, videonun gerçekliği ve bu kişilerin kimliklerine ilişkin teyit edilmiş kesin bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'daki IŞİD hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini ve 22 IŞİD'linin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan bu sabah gönderilen bilgi notunda, "Harekatta terör örgütüne ait 51 hedef ateş altına alındı, 22 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın barınma, silah mevzisi ve savunma amaçlı kullandığı 37 bina, 3 cephanelik ve bir lojistik merkezi imha edildi" denildi.

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