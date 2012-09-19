T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay: İmam hatipe itiraz yetkimiz yok

TSK, imam hatip mezunlarına subaylık yolunun açılması konusunda hakkında çıkan haberlere itiraz etti

19 Eylül 2012 22:00

 

İmam hatip mezunlarına harp okullarına gitme hakkı tanıyan düzenlemeyle ilgili Genelkurmay başkanlığı’ndan açıklama yapıldı. TSK açıklamasında Milli Savunma Bakanlığı’nın TBMM Dilekçe Komisyonu’na cevap verdiği belirtilirken “Meclis raporuna itiraz etmeye yetkimiz yok” denildi.
 
TSK’nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:
 
Bazı basın yayın organlarında, TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından, Askerî Okullardaki uygulamalara yönelik olarak hazırlanan Harp Okulu Raporu ile ilgili 13 numaralı karara, Genelkurmay Başkanlığınca itiraz edilmediği yönünde haberler yer almıştır.
 
Bahse konu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü, TBMM İç Tüzüğü hükümlerine göre, TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporlara Genelkurmay Başkanlığının itiraz yetkisi düzenlenmemiştir.
 
TBMM Dilekçe Komisyonunun konu ile ilgili kesinleşen kararına, Millî Savunma Bakanlığınca cevap verildiği öğrenilmiştir.
 

ETİKETLER

genelkurmayimam hatip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24