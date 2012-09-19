Genelkurmay: İmam hatipe itiraz yetkimiz yok

İmam hatip mezunlarına harp okullarına gitme hakkı tanıyan düzenlemeyle ilgili Genelkurmay başkanlığı’ndan açıklama yapıldı. TSK açıklamasında Milli Savunma Bakanlığı’nın TBMM Dilekçe Komisyonu’na cevap verdiği belirtilirken “Meclis raporuna itiraz etmeye yetkimiz yok” denildi.

TSK’nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bazı basın yayın organlarında, TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından, Askerî Okullardaki uygulamalara yönelik olarak hazırlanan Harp Okulu Raporu ile ilgili 13 numaralı karara, Genelkurmay Başkanlığınca itiraz edilmediği yönünde haberler yer almıştır.

Bahse konu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü, TBMM İç Tüzüğü hükümlerine göre, TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporlara Genelkurmay Başkanlığının itiraz yetkisi düzenlenmemiştir.

TBMM Dilekçe Komisyonunun konu ile ilgili kesinleşen kararına, Millî Savunma Bakanlığınca cevap verildiği öğrenilmiştir.