-GENELKURMAY: İDDİALAR GERÇEK DIŞI ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, ''Harp Akademileri Komutanlığında bazı ev eşyalarının alındığı ve usulsüz fatura tanzim edildiği'' iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, bir gazetede ''Harp Akademileri Komutanlığında usulsüz alımlar yapıldığına ilişkin'' iddialara yer verildiği anımsatıldı. Açıklamada, ''Yapılan idari soruşturma neticesinde gazetede yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu tespit edilmiştir'' denildi.