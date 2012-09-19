Genelkurmay: Hiçbir TSK üyesi casusuluk suçundan tutuklanmadı

Genelkurmay, CHP'nin "Bir orduda 400 casus nasıl farkedilmez" raporuna ilişkin olarak "Hiçbir TSK üyesi casusuluk suçundan tutuklanmamıştır. Tutuklama sebebi gizli belge ve bilgi bulundurmaktır" açıklamasını yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında kamuoyunda ''askeri casusluk'' soruşturması olarak adlandırılan soruşturmaya ilişkin haber, yorum ve değerlendirmelerin bulunduğu anımsatıldı.

Bu haber ve iddialarda kamuoyunun yanlış şekilde yönlendirilmesine neden olabilecek unsurların bulunduğu bildirilen açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 187. maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliği ilkesine zarar vermeyecek nitelikte açıklama yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın başlangıç tarihinin 2010 yılı olduğu işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Sözkonusu soruşturma kapsamında bugüne kadar hiçbir TSK personeli casusluk suçu iddiası ile tutuklanmamıştır. Tutuklama kararlarından, personelin örgüt üyeliği/gizli bilgi ve belge bulundurmak suçlarından dolayı tutuklanmalarına karar verildiği anlaşılmaktadır. Soruşturmanın gizliliği sebebiyle hakkında işlem yapılan TSK personelinin gizli belgeleri elde edip etmedikleri, etmişler ise hangi personelin hangi tarihte hangi belgeleri elde ettikleri, bu belgeleri hangi maksatla bulundurdukları konularında Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi ya da belge bulunmamaktadır.''