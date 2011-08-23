Genelkurmay: Hava ve kara operasyonları devam edecek!

T24

TSK KANDİL OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI - VİDEO

'Teröristler üzerinde baskın tesiri yarattı'



'102 taarruz, 24 keşif uçuşu'





'Sivillerin bulunmadığı kesin olarak saptandı'

'90-100 terörist etkisiz hale getirildi'



'Örgütten kaçanlar olabilir'



'Çukurca eylemini düzenleyen 5 kişi etkisiz hale getirildi'

'Irak ve Türkiye'de hava ve kara operasyonları sürecek'

Genelkurmay Başkanlığı, 17 Ağustos'ta başlayan ve 22 Ağustos'a kadar süren operasyonlar için 12 maddelik bir açıklama yaptı.Hedef alınan bölgeleri tek tek sayan ve elde edilen sonuçları paylaşan Genelkurmay Başkanlığı, operasyonda çocuk ve kadınların aralarında bulunduğu 7 sivilin öldürüldüğü haberlerine “taarruzun, sivillerin yaşadığı meskun mahal olmadığı kesinlikle tespit edildikten sonra” gerçekleştirildiği cevabını verdi.Harekâtın hükümet tarafından “önceden ilan edildiği ve örgütün önlem aldığı” iddialarına karşı da Genelkurmay açıklamasında “hava taarruzunun teröristler üzerinde baskın tesiri yarattığı” ifadesi yer aldı.1. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak’ın kuzeyi ve Kandil dağı bölgesindeki bölücü terör örgütü unsurlarını etkisiz hale getirmek ve örgütün fiziksel alt yapısını tahrip etmek maksadıyla; 17-19 Ağustos 2011 tarihlerinde, Türk Hava Kuvvetleri uçakları ile hava harekâtı ve karada konuşlu ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz icra edilmiş, harekât ile ilgili güncel bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştır.2. Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, 20 Ağustos 2011 tarihinde, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 13 hedef, 21 Ağustos 2011 tarihinde, Kandil, Gara, Zap ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 hedef, 22 Ağustos 2011 tarihinde ise Zap, Hakurk, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgesinde tespit edilen 7 hedef etkili olarak vurulmuştur.3. En gelişmiş hedef tespit ve atış kontrol sistemleri kullanılarak, 17-22 Ağustos 2011 tarihlerinde icra edilen hava harekâtında;-132 hedefe, 102 sorti ile, modern ve klasik mühimmatın kullanıldığı başarılı taarruzlar gerçekleştirilmiş,- Hasar kıymetlendirmesi ve hedef tespiti maksadıyla 24 sorti keşif uçuşu icra edilmiştir.4. Ateş üslerinde konuşlu topçu birliklerince 349 hedef yoğun olarak ateş altına alınmıştır.5. Harekâtın sevk ve idaresi Genelkurmay Başkanlığınca; icrası Hv.K.K.lığı (2’nci Hava Kuvveti Komutanlığı-Diyarbakır) ve K.K.K.lığının sınıra yakın ateş üslerinden sağlanmıştır.6. Ateş altına alınan hedefler, ayrıntılı bir analiz sonucu tespit edilmiş, defalarca doğrulanmış ve sivillerin yaşadığı meskun mahal olmadıkları kesinlikle tespit edildikten sonra hedef listesine dahil edilmiştir.7. Harekâtta; 73 barınak, 6 sığınak, 18 mağara, 8 depo, 14 tesis/bina, 1 cephanelik, 9 uçaksavar mevzii, 3 kontrol noktasının etkili olarak vurulduğu belirlenmiştir.8. Bu aşamada etkisiz hale getirilen terörist sayısını kesin olarak ifade etmek mümkün olmamakla birlikte, elde edilen ilk bilgilerden; hava taarruzunun teröristler üzerinde baskın tesiri yarattığı, 90-100 teröristin etkisiz hale getirildiği, 80’den fazla yaralı teröristin bölgedeki hastaneler ve köylere taşındığı, çok sayıda terörist ile temasın kesildiği, çok sayıda teröristin yerel sivil halkın bulunduğu köylere kaçarak halkı canlı kalkan olmaya zorladığı öğrenilmiştir.9. Ayrıca, hava harekâtı icra edilen bölgelere basın mensuplarının ve yerel halkın girişinin bölücü terör örgütü tarafından engellendiği, bu hususun bölgedeki gerçek zayiat ve hasarı gizlemeye yönelik olduğu, temas kurulamayan teröristlerin ise örgütten kaçmış olabilecekleri değerlendirilmektedir.10. Diğer taraftan, 19 Ağustos 2011 tarihinde, nokta istihbaratına dayalı olarak yurt içinde icra edilen hava harekâtında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği ve etkisiz hale getirilen teröristlerin 17 Ağustos 2011 günü Hakkari-Çukurca karayolunda 9 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eylemi düzenleyen gruba mensup oldukları öğrenilmiştir.11. Harekâta ait kesin değerlendirmelere ulaşıldıkça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu bakımdan bilgi ve belgelere dayanmayan, ayrıca Genelkurmay Başkanlığınca teyit edilmeyen haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.12. Irak’ın kuzeyi ve yurt içi bölücü terör örgütünün faaliyetleri açısından yakından izlenecek, hava ve kara operasyonlarına devam edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.