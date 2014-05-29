Genelkurmay: Hatay'daki El Kaide militanı görüntüleri montaj

Genelkurmay Başkanlığı'nın; CNN International'da yayınlanan ve El Kaide militanlarının Hatay üzerinden Suriye'ye geçişiyle ilgili görüntülerinin yer aldığı videonun montaj olduğu tespitinde bulunduğu ortaya çıktı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu; Suriye'ye Kaçak yoldan geçişler konusunda dünya basınında yer alan haber ve görüntülerin Genelkurmay Başkanlığı tarafından incelendiğini belirterek, videolarda çeşitli görüntülerin birleştirildiğinin görüldüğünü ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Davutoğlu, "Sınırdan kaçak geçirildiği iddia edilen kişilerin nereden ve nasıl geçtiklerine dair herhangi bir bilgi ya da görüntü ise bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

CHP milletvekili sordu

Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'ın haberine göre CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu; CNN International'ın Hatay'dan Suriye'ye El Kaide militanlarının geçişiyle ilgili görüntüleri olduğunu belirttiği bir video yayınladığını, videoda militanları taşıyan uçakların Hatay Havalimanı'na inişinden, Moritanya, Libya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen erkeklerin Suriye sınırındaki tellerden geçişine kadar olan sürecin yer aldığını anımsatarak, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Dudu, "Suriye'ye kaçak yoldan geçişlerin kolaylıkla yapıldığına yönelik dünya basınında yer alan haber ve görüntülerin araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmış mıdır? Yapılmışsa elde edilen sonuçlar nelerdir? Yapılmadıysa, yapılmama sebepleri nelerdir?" diye sordu.

Sınırda hassas denetim

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, önergeyi yazılı olarak yanıtladı. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'de barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesi, kamu düzenimiz ve ulusal güvenliğimiz bakımından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla Suriye'deki çatışma ortamının en kısa sürede barış ve istikrar odaklı bir seyir kazanması için diplomatik alandaki gayretlerimiz yoğun şekilde sürdürülmektedir. Buna paralel olarak, 911 kilometre uzunluğunda sınır hattına sahip olduğumuz Suriye ile aramızdaki sınır bölgelerinde her türlü yasadışı faaliyete karşı ilgili makamlarımızca gerekli tedbirler de en üst seviyede alınmakta, ulusal güvenliğimize ve vatandaşlarımıza zarar verebilecek her türlü gelişmeye karşı denetimler hassasiyetle yürütülmektedir. Hatay Havalimanı'na yönelik uçuş trafiğine ilişkin olarak ayrıntılı ve güncel bilgiler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden sağlanabilmektedir.

Videoyu Genelkurmay inceledi

Öte yandan, soru önergesine konu olan videoda, Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, El Kaide ile bağlantılı olduğu ifade edilen şahısların, Hatay Havaalanı'nda uçaklardan indikten sonra, otoban benzeri bir yoldan (her iki tarafı bariyer olduğundan otoban olduğu değerlendirilmektedir) seyahat ettikleri görülmektedir. Ancak Hatay Havaalanı ile sınır arasında otoban benzeri bir yol bulunmamaktadır. Keza anılan şahısların sınır tellerinden geçirildikleri ifade edilmektedir. Ancak görüntülerde sadece sınır telleri görülmekte, geçiş ile ilgili herhangi bir görüntü bulunmamaktadır.

Video görüntüler birleştirilerek hazırlanmış

Netice itibarıyla videonun Hatay, Gaziantep ve Cerablus bölgelerinden çeşitli görüntülerin birleştirilmesiyle hazırlandığı ve gerçekleri yansıtmadığı görülmüştür. Sınırdan kaçak geçirildiği iddia edilen kişilerin nereden ve nasıl geçtiklerine dair herhangi bir bilgi ya da görüntü ise bulunmamaktadır.

El Kaide terörüne maruz kaldık

Diğer taraftan bilindiği üzere Türkiye , geçmişte El Kaide terör örgütünün saldırılarına maruz kalmış bir ülkedir. Bu grubun ideolojisinden esinlenerek eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şahıslar veya oluşumlar hakkında gerekli idari ve adli önlemler alınmakta ve şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edilmektedir. Ülkemiz ayrıca, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde El Kaide ve El Kaide'yle iltisaklı kişi ve gruplara ilişkin tüm yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getirmektedir ve getirmeye devam edecektir."