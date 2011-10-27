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Genelkurmay, 'Harp okullarında ayrımcılık' iddialarını yanıtladı

Genelkurmay, Harp Okulu’nda bazı öğrencilere eğitim sırasında ayrımcılık yapıldığı ve bu yolla okulu bırakmak zorunda kaldıklarına ilişkin iddiaları ara#

27 Ekim 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA


Genelkurmay,   Harp Okulu’nda bazı öğrencilere eğitim sırasında ayrımcılık yapıldığı ve bu yolla okulu bırakmak zorunda kaldıklarına ilişkin  iddiaları araştıran TBMM Komisyonu’na resmen çıkarma yaptı.  Bir tuğgeneral başkanlığında 15 kişiden oluşan kadrosuyla TBMM’ye gelerek ayrımcılık iddialarına tek tek yanıt verdi.  Harp Okulu Alay Komutanı,  okuldan ayrılma gerekçesi olarak bir öğrencinin annesinin başörtüsünü göstermesine, “ Benim de annemin başı örtülü. Bugün de örtülü. Ama kimse bir şey demedi” yanıtı verdi.  


Genelkurmay adeta çıkarma yaptı


TBMM Dilekçe Komisyonu’nda kurulan alt komisyon ‘ayrımcılık’ iddiasında bulunan aileleri, Harp Okulu’ndan ayrılan bazı öğrenciler ile Genelkurmay’dan gelen yüksek rütbeli komutanları dinledi.  Genelkurmay Başkanlığı’nın  donanımlı bir ekiple TBMM’ye adeta çıkarma yapması konuyu çok ciddiye aldığı biçiminde yorumlandı.  Toplantıya, Genelkurmay’dan korgeneral düzeyinde bir temsilci,  Harp Okulu Alay Komutanı ve  komutan yardımcısı, askeri yargıçlardan oluşan  15 kişilik bir ekip geldi.


CHP’li Ekinci:  Çocuklarınızın tarikatla ilişkisi var mı? 


 Toplantıda önce, çocuklarının ayrımcılık nedeniyle ayrıldıklarını iddia eden aileler ve öğrenciler dinlendi.  Komisyonun CHP’li Üyesi Kemal  Ekinci,  ailelere, “ Çocuklarınızın herhangi bir tarikatla ilişkisi var mı” sorusu yönlendirdi.  Ailelerden biri, “ Benim oğlumun fundamantalistlikle bir ilgisi yok.   Fırsat buldukça ibadet eder “ dedi. Diğer bir aile de “ Namaz kılar. Cuma günleri camiye gider” dedi.  Öğrencilerden  biri  annesinin başının örtülü olmasını  ayrımcılık gerekçesi olarak  gösterince , Harp Okulu  Alay Komutanı , “Benim de annemin başı örtülü.  Kimse bir şey demedi. Bugün de demiyor” yanıtı verdi.

 Harp Okulu  Alay Komutanı: Biz de ayrımcılık  olmaz


 Harp Okulu Alay Komutanı , komisyona geniş bir bilgilendirme yaptı ve çalışma mekanizmasını anlattı.  Öğrencilerin askeri liselerden geldiklerini vurgulayan Alay komutanı, “ Biz de ayrımcılık olmaz. Bizimbir  talimatnamemiz var.  Bunun dışına çıkılmaz.  Bir haksızlık yapılmış olsa bile onun da üstünde bir komutan vardır.  Yani,  alt birimin yaptığı bir haksızlık üst birim tarafından denetlenir. Birbirini  denetleyen bir sistem  vardır”


Çocuklar üniversitelere yatay geçiş yapmış


 Toplantıda,  Genelkurmay, Harp Okulu’ndan ayrılan öğrencilerin dosyaları üzerinden iddialara yanıt verdi.  Öğrencilerin üniversitelere yatay geçiş yaptıkları anlaşıldı.

 

 Ekinci:  Aileler tazminat ödemek istemiyor

 

 Alt Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Kemal Ekinci, T24’e ayrımcılık iddialarını ve Genelkurmay’ın  savunmasını değerlendirdi.  Genelkurmay’ın  ‘ayrımcılık’ iddialarına karşı toplantıya çok donanımlı geldiklerine dikkat çeken Ekinci,  “Ayrılan öğrencilerin tümünün dosyası var.  Onların psikolojik durumuna kadar en ince ayrıntının yer aldığı dosya bunlar.  Bundan ne kadar titiz olduklarını anlıyorsunuz” dedi.

Öğrencilerin ayrıldıktan sonra yatay bir geçişle üniversitelere geçtiğine dikkat çeken Ekinci, “Bir de aileler tazminat ödemek istemiyor” dedi.   Ekinci,  “Bir kurumda yanlış yapanlar olabilir. Ama  koca bir kurumu , tazminat  ödememek ya da başka gerekçelerle  kötülemek,  halkın gözünden düşürmek, doğru değil. Genelkurmay  her iddiaya yanıt verdi. Bu komisyon  bir mahkeme  niteliğinde değildir. Karar merci değildir.  Komisyonun  temel görevi şikayetleri dinleyip uygun bulduklarını  Meclis’e intikal etmektir.  Bu görevini de yerine getirmiştir”.


Harp Okulları'na 'ayı yürüyüşü' incelemesi


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