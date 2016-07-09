Genelkurmay: Hakkâri ve Van'da 19 PKK'lı öldürüldü

Genelkurmay, Hakkâri Şemdinli'de çıkan çatışmada 17, Van'da da 2 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkâri / Şemdinli'de bir üs bölgesine saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edilmesi üzerine sağlanan temas sonrası çıkan çatışmada; 17 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede yapılan aramada dört Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 Kalaşnikof şarjörü (dolu), 13 el bombası, iki RPG-7 mühimmatı, 23 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mermisi ve çok sayıda, çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.