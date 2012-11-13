Genelkurmay, Hakkari ve Şırnak'taki operasyon fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari ve Şırnak’ta gerçekleştirilen operasyonların fotoğraflarını yayınladı. PKK’nın kışı geçirmek için hazırlandığı bölgede yapılan operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, insani gereçler ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada verilen bilgilere göre, operasyon yüksek kayalıklar, derin vadilerde 50 kilometre genişliğinde ve 20 kilometre derinliğinde bir alanda gerçekleştirildi.

Genelkurmay’dan yapılan açıklama ve ele geçirilen silah, mühimmat ve insani gereçler şöyle:

1. Bir süredir teröristlerin Hakkari ve Şırnak kırsalında kışı geçirmek için hazırlıklara başladıkları yönündeki duyumlara istinaden, anılan bölgede, 30 Ekim 2012 tarihinden 7 Kasım 2012 tarihine kadar devam eden, eşgüdümlü ve zamanca kademelendirilmiş bir seri operasyon icra edilmiştir.

2. Operasyonların icra edildiği bölgeler, yüksek sert kayalıklar ve derin vadilerden oluşan yaklaşık 50 km. genişliğinde ve 20 km. derinliğinde bir arazi kesimidir.

ELE GEÇEN MALZEMELER

Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Malzemeleri • 1 Adet 88 mm lik Havan, • Elektronik EYP Patlama Düzeneği • 1 Adet 60 mm lik Havan, • Araç Alarmı Şeklinde Bomba Düzeneği • 2 Adet RPG-7 Roketatar, • 1 Adet Elektrikli Fünye • 14 Adet Kaleşnikof P.Tf., • 13 Adet Rus Tipi Savunma El Bombası • 82 Adet 82 mm lik Havan Mühimmatı, • 12 Adet Dinamit Lokumu • 80 Adet 60 mm lik Havan Tahrip Mühimmatı, • 11 Kutu Kaleşnikof Mühimmatı(751) Toplam:8261 • 85 Adet Havan Tapası, • 13 Kutu Bixi Mühimmatı(440) Toplam:5720 • 7 Kutu 14.5 lik Doçka Mühimmatı, • 53 Kg Amonyum Nitrat Patlayıcı • 2 Kutu 12.7 mm lik Doçka Mühimmatı, • 14 Adet El Bombası Fünyesi • 15-20 kg civarında C-4 Patlayıcı, • 1 Adet Uçaksavar Silahı Namlusu • 1 Adet M-16 Şarjörü, • 1 Adet MP-5 Şarjörü • 65 Adet M-16 Mühimmatı, • 3 Adet Kaleşnikof Şarjörü • 38 Adet Kaleşnikof Mühimmatı, • 250 m İnfilaklı Fitil • 62 Adet Kamuflajlı Şemsiye, • 150 Adet M-16 Mühimmatı • 14 Adet El Bombası, • 250 Adet Çoklu Patlayıcı Madde Kapsülü • 1 Adet Basma Düzeneği, • Yarım Çuval Amonyum Nitrat • 35-40 m Dikenli Tel

Giyim Kuşam Malzemeleri • Bel Çantası, • Sera Naylonu • 1 Adet Deodorant, • Makas Bıçak • 2 Adet Müzik cd, • Tıraş Malzemesi • Çakmak Gazı, • 4 Adet Battaniye • 2 Tonluk Su Deposu, • Bol Miktarda Bayan Çamaşırı ve Çorabı • 1 Adet 50 Lt lik Kazan, • 480 Adet Palaska • Muhtelif Sayıda Tava ve Tencere, • Çok Miktarda Şampuan • Demir Yatak, • 50 Adet Çöp Poşeti • 100 Adet Battaniye, • 11 Adet Katır • 1 Adet Odun Sobası, • Elektro Optik Malzemeler • 1 Adet Jelikan, • Dizüstü Bilgisayar • Gaz Lambası, • 1 Adet Cep Telefonu • Çeşitli Kırtasiye Malzemeleri, • DVD Player • Heybe, • Flaş Bellek • 5 Adet Düdüklü Tencere, • 1 Adet Kompresör • Çok Sayıda Uyku Tulumu, • 6x30 Dürbün • 10 Top, Toplam 3000 m Kumaş, • Dikiş Makinesi

Barınma ve Yakıt Malzemeleri • 3 Adet 50 Lt lik Mazot Dolu Varil, • 10 Adet 5 Kg lık Deterjan • 2 Adet 50 Lt lik Benzin Dolu Varil, • 5 Adet Büyük Çadır • 75 Adet 30 Lt lik Mazot Dolu Bidon, • 5 Bidon Madeni Yağ • 42 Adet Piknik Tüp, • 100 Adet 250x20 cm lik Kalas • 40 Adet 12 Kg lık Mutfak Tüpü, • Çok Miktarda Pil • 2 Tonluk Su Deposu, • Kullanılmamış Dizüstü Bilgisayar • 2 Adet Testere, • Kullanılmamış Yazıcı • 2 Adet Balta, • Kaynak Makinesi • 2 Adet Kazma, • Güç Kaynağı • 4 Adet Dikenli Tel Engeli, • Elektrik Kabloları • 3 Adet 30 m lik Çelik Halat, • 4 Adet Onluk Kesilmiş Demir • 3 Çuval İçerisinde Çelik Halka, • 1 Balta • 6 Adet Elektrikli Tek Gözlü Yemek Isıtıcı, • 1 Adet Çimento • 3 Adet Portatif Isıtıcı, • 500 Kg lık Su Deposu • 1 Adet Kuzine Soba, • 11 Katır • 38 Adet Çadır, • 9 Adet Yaylı Yatak • Çok Sayıda Uyku Tulumu, • 5 Top Sera Naylonu • Çok Sayıda Çaydanlık, • 1 Güç Kaynağı • 5 Adet Üçlü Ocak, • 1 Kaynak Makinesi • 1 Ton Odun, • Bol Miktarda Elektrik Malzemesi • 2 Lavabo

Gıda Malzemeleri • 390 Adet 2.5 Lt.lik Kola ve benzeri Gazlı İçecek, • 130 Adet Poşete Sarılmış Kumanya • 1 Çuval Fasulye, • 2 Çuval Antep Fıstığı • 8.5 Lt Bitkisel Yağ • 40 Adet Kuru Maya • 16 Lt Ayçiçek Yağı, • 20 Adet 750 Gr lık Tuz • 2 Koli Yumurta, • 40 Adet Ketçap • 480 Adet 1 Lt lik Limonata, • 40 Adet Mayonez • 20 Bidon 40 Kg lık Kavurma(800 Kg), • 1 Çuval Patates • 62 Adet Srilanka Çayı, • 60 Adet 2.5lt lik Gazlı İçecek • 20000 Paket Sigara, • 180 Adet 2.5 lt lik Kola • 6 Çuval Şeker, • 350 Adet 1 lt lik Meyve Suyu • 1.5 Kg Otlu Peynir, • 12 Adet Ocak • 11 Teneke 1 Kg lık Salça, • 27 Adet 18 Kilo Ayçiçek Yağı • 16 Paket 750 Gr lık Tuz, • 25000 Karton Sigara

İlaç ve İlk Yardım Malzemeleri • 17 Kutu Cezol MArka İlaç, • 7 Adet Makskay Ağrı Kesici Ampül • 7 Kutu Biteral İlaç, • 5 Adet Adrelin Ampül • 7 Adet Selin Sargı Bezi, • Mantar İlacı • 1 Kutu Vibro Civil İlaç, • 1 Adet Pamuk Rulo • 1 Kutu Vibro İlaç, • 2 Kutu Ağrı Kesici İlaç • 3 Kutu Ekizolin İlaç, • 9 Kutu Rigodil Ampul • 1 Kutu Pavanik Şurup, • 3 Adet Damar Yolu • 3 Kutu Diaspor Antibiyotik, • 22 Adet Neşter • 4 Adet Alçı Bezi, • 1 Rulo Kağıt Plaster • 1 Adet Astım için Fısfıs, • 3 Adet Serum ve Seti • Doğum Kontrol Hapları, • Çok Miktarda Tıbbi Malzeme