-GENELKURMAY: GEMİ BUGÜN SAAT 08.30 İTİBARIYLA KURTARILDI ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, korsanların saldırısına uğrayan Türk bayraklı ''26 Ağustos'' isimli geminin bugün saat 08.30 itibariyle kurtarıldığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Romanya'dan Bangladeş'e giden Nemtaş Denizcilik Şirketine ait Türk bayraklı ''26 Ağustos'' isimli ticaret gemisinin dün Aden Körfezi doğusunda deniz haydutlarının saldırısına uğradığının gemi firması tarafından Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne bildirildiği belirtildi. Açıklamada, gemiyle kurulan telefon irtibatı sonucunda gemi personelinin saldırı sırasında kendilerini makine dairesinde emniyete aldıklarının öğrenildiği ve Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezi tarafından alınması gereken tedbirlerin gemi personeline iletildiği kaydedildi. Olayın derhal bir Türk amirali tarafından komuta edilen Birleşik Görev Kuvveti-151'e (CTF-151) iletildiği ifade edilen açıklamada, 26 Ağustos'a en yakın harp gemisi olan ABD gemisi USS Shoup'un süratle ticaret gemisinin bulunduğu mevkiye intikal etmesinin sağlandığı bildirildi. Gemiyi kontrol altına alamayan deniz haydutlarının, 26 Ağustos gemisini terk ettikleri ve deniz haydutlarının bulundukları teknelerin, USS Shoup'un helikopteri tarafından baskı altında tutularak uyarı atışları ile bölgeden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, ''Gece süresince USS Shoup, emniyetli bölmedeki gemi personeli ile VHF muhabere irtibatı idame ederek gemide deniz haydutları olup olmadığını kontrol etmiştir. Bugün (28 Kasım 2010) saat 08.30 itibarıyla, CTF-151 tarafından verilen emirle geminin kontrolü ve gemi personelinin emniyetli bölmeden çıkarılması maksadıyla, USS Shoup tarafından bir güvenlik timi gemiye çıkarılmış ve 26 Ağustos gemisi kurtarılmıştır'' denildi.