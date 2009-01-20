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Genelkurmay: Gazi Kırca'ya yargısız infaz yapıldı

Genelkurmay, intihar eden emekli albay Kırca'nın yargısız infaza uğradığını, sorumluların tedbir alması gerektiğini açıkladı

20 Ocak 2009 02:00

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde dün evinde intihar eden emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca ile ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

JİTEM Başkanı'nın sır ölümü

''Son zamanlarda, bazı basın ve yayın organlarında, sözde bir itirafçının ifadelerine dayanarak, 10 Nisan 1998’de Serik/Antalya’da teröristlerle girdiği çatışmada bakıma muhtaç malul gazi olan, emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca ile ilgili olarak suçlayıcı haberlere yer verilmiştir. Dün Emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca’nın evinde intihar ederek vefat ettiği öğrenilmiştir.

16 Ocak 2009 tarihli Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda belirtildiği üzere, yargılama sürecinde sorumlu ve duyarlı olması gereken kesimlerin özen ve hassasiyeti göstermesi gerekirken, kişi ve kuruluşların âdeta yargısız infaz edilerek suçlu ilan edilmesi, temel insan haklarına aykırı olduğu gibi hiçbir hukuki ve ahlaki kuralla da bağdaşmamaktadır. Artık, yetkili ve sorumlu makamlar ile sağduyulu medyanın üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek üzere söylem yerine gerekli tedbirleri alma zamanıdır.''

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