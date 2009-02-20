Genelkurmay GATA’ya sahip çıktı

Genelkurmay Başkanlığı, GATA’ya giden Ergenekon hükümlülerinin serbest kalmasını eleştiren haberlere yanıt verdi.



Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gabi Aşkenazi'nin 16 Şubat Pazartesi günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u telefonla aradığını, dün de resmi mektup gönderdiğini bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, telefon görüşmesinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un, İsrail Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın yeterli görülmediğini İsrail Genelkurmay Başkanı'na ifade ettiğini belirtti.



İsrail nasıl özür diledi?



Tuğgeneral Gürak, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın da telefonda, "TSK ile ilişkilere önem verdiğini, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ifadelerinin kişisel görüşleri olduğunu, İsrail Silahlı Kuvvetleri görüşünü temsil etmediğini, hayal kırıklığına uğradığını, gerekeni yapacağını ve üzgün olduğunu ifade ettiğini" kaydetti.



İsrail Genelkurmay Başkanı'nın dün de resmi bir mektup gönderdiğini bildiren Tuğgeneral Gürak, mektupta, telefonla söylenenlerin teyit edildiğini ve gerekenin yapıldığının belirtildiğini söyledi.



Emekli generallerin sağlık durumu



Tuğgeneral Gürak, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli generallere yapılan işlemler hakkında da ceza ve infaz kurumlarından hastanelere nasıl hasta gönderileceğinin, hastaların hangi özelliklere sahip hastanelere sevk edileceğinin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'da açıkça belirtildiğini, bu kanunun uygulanmasının tamamen adli yargının kontrol ve sorumluluğunda yürütüldüğünü söyledi.



Emekli Orgeneral Şener Eruygur'un, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2008 yılı Eylül ayında ağır bir ameliyat geçirdiğini hatırlatan Tuğgeneral Gürak, Eruygur'un ilgili mahkemece aynı ay içerisinde tutukluluk halinin kaldırılmasının ardından 2008 yılı Ekim ayı içerisinde GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne geldiğini belirtti.



Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 29 Aralık 2008 tarihli kararı ile tedavisine tam teşekküllü bir hastanede yapılmasına karar verildiğini ifade ederek, 5275 sayılı kanuna uygun şekilde yapılan sevk işlemi ile GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde tedavisine başlanıldığını, tedavisi devam ederken ilgili mahkemenin kararı ile de tutukluluk halinin kaldırıldığını söyledi.



Tuğgeneral Gürak, Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün ise rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildiğini, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık kurulu raporu ile tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilmesi kararı ile bir süre sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne sevk edildiğini anlattı.



Tuğgeneral Gürak, şöyle devam etti:



"Hal böyle iken, yapılan bütün işlemlerin ilgili kanun ve mevzuat içinde, Adalet Bakanlığının gözetiminde yürütülmesine rağmen TSK'nın bir kurumu olan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastahanesi'ne ilişkin olarak ortaya atılan çirkin iddialar, hiçbir mesnede dayanmadığı gibi bu iddiaları ifade edenler de iyi niyetten uzak kişi ve kurumlardır.



Ayrıca, şu anda ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya olan söz konusu emekli generallere karşı yürütülen bu kampanyalar da her şeyden önce etik ve insani değerlerle bağdaşmayan davranışlardır."



Terörle mücadele



TSK'nın, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için bölücü terör örgütü ile mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirten Tuğgeneral Gürak, 13 Şubat 2009'dan bugüne kadar meydana gelen iç güvenlik olayları hakkında da bilgi verdi.



Bölücü terör örgütüne yönelik olarak icra edilen faaliyetler kapsamında 13 Şubat’tan bugüne kadar toplam 24 iç güvenlik olayı meydana geldiğini ifade eden Tuğgeneral Gürak, bölücü terör örgütüne ait 15 adet el yapımı patlayıcı düzeneğinin güvenlik kuvvetleri tarafından bulunarak olası zayiatların önlendiğini bildirdi.



Tuğgeneral Gürak, ayrıca bu dönem içinde operasyonlarda, "80 kilo TNT, 38,5 kilo A-4 plastik patlayıcı, 100 gram C-4 plastik patlayıcı, 16 kilo cinsi belli olmayan patlayıcı madde, 200 kilo patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat gübresi, 3 metre infilaklı fitil, 29 adet fünye, 19 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet el bombası, 520 kilo esrar, 260 kilo kenevir tohumu" ele geçirildiğini kaydetti.



Tuğgeneral Gürak, "Son iki gün içinde ele geçirilen malzemeler içerisinde yer alan uyuşturucu madde miktarına bakıldığında, bölücü terör örgütünün uyuşturucu ile nasıl bir ilişki içinde bulunduğu anlaşılmaktadır" dedi.



Şırnak'ın Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde 15 Şubat 2009 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu 1 vatandaşın yaralandığını hatırlatan Tuğgeneral Gürak, olayın güvenlik kuvvetlerine intikal etmesi üzerine yaralı vatandaşın, helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.



Dönem içinde, 3'ü teslim olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Tuğgeneral Gürak, teslim olan bu kişilerle yapılan mülakatlarda, bölücü terör örgütünün son dönemde içinde bulunduğu durum ile ilgili olarak "firarların arttığı, terörist elebaşıları arasında çekişmelerin arttığı, teröristlerin birbirlerine hiç güvenmedikleri bilgilerine ulaşıldığını" söyledi.



TSK tarafından 13-20 Şubat 2009 tarihleri arasında toplam 2 adet arama kurtarma faaliyeti icra edildiğini anlatan Tuğgeneral Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 22 kişinin denizden sağ olarak kurtarıldığını ifade etti.



Tuğgeneral Gürak, toplantıya başlarken de ayrıca 17 Şubat 2009 tarihinde vefat eden tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan'a "Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiasına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı dilekleriniiletti.

