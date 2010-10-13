Genelkurmay: Fuhuş operasyonu belgeleri gizli

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, asker ve bürokratları şantaj amaçlı hedef alan fuhuş çetesine yönelik operasyonda ele geçirilen belgelerin "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler" olduğunu bildirdi.



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen, soruşturmanın fuhuş boyutuyla ilgili görevsizlik kararı verdi. Dosyanın ele geçirilen gizli belgeler ile asker ve bürokratlara şantaj yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma ise sürüyor.



İstanbul'da düzenlenen operasyonda aralarında askerlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 23'ü tutuklanmıştı.



Soruşturma sürerken emekli olan Albay İbrahim Sezer'in de aralarında olduğu bazı kişilerin evinde yapılan aramalarda bazı CD'ler ve görüntüler ele geçirilmişti.



CD'lerin içinde devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler, askeri planlar ve Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütlerine ilişkin kriptolu bilgilerin olduğu ortaya çıkmıştı.





