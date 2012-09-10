Genelkurmay: Eski askerler yanıltıyor, öğrenmek istediklerinizi bize sorun

Genelkurmay Başkanlığı, Afyonkarahisar'daki olayın ardından artan eleştirileri yanıtladı. Genelkurmay, 2012 yılının başından beri teröre karşı verilen mücadeleyle ilgili detayları anlattı. Yapılan açıklamada 2000 yılından önce görev yapan askerlerin yanıltıcı bilgi verdiği vurgulanarak, öğrenilmek istenen konuların kendilerine sorulması istendi.

TSK, NTV'ye verdiği bilgi notunda basında yer alan soruları aydınlattı:

"Yeterli istihbarat alınamıyor..."

"Önceden duyum alınmasına rağmen terörist saldırılarına hazırlıksız yakalanıyor"

"Karakol ve üs bölgeleri korunmasız..."

"Saldırıya uğrayan karakollara müdahalede geç kalınıyor..."

"Askerler yeterli eğitim almadığı için çatışmalarda zayiat veriliyor..."

Bu tür sorulara konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından yanıt verildiği hatırlatılarak bilgi kirliliği ve yanlış algılamaların önüne geçmek için böyle bir bilgi notunun hazırlandığı vurgulandı. İşte Genelkurmay'ın NTV'den Nilgün Balkaç'a verdiği bilgi notundan satırbaşları:



'Duyum ve istihbarat farklı'



"Duyum (haber), ham bilgidir. İstihbarat ise, teyit edilmiş bilgidir. Her gün onlarca duyum/haber alınmaktadır. Alınan bu duyumların/haberlerin başka kaynaklardan da teyidi gerekmektedir. Teyit edilmemiş bir bilgi ile yapılan faaliyet kuvvet ve gayret israfına yol açacağı gibi birliklerin pusuya düşme ihtimalini de beraberinde getirebilecektir. Bu nedenle, duyumlar/haberler değerlendirildikten ve yorumlandıktan sonra istihbarata dönüştürülmektedir. Bütün dünya ordularında uygulanan ve askeri literatürde yer alan kural/sistem bu şekildedir."

"Duyumlar/haberler, Jandarmadan, Emniyetten, Milli İstihbarat Teşkilatından ve bölgede görev yapan birlikler tarafından, mahallinden alınmakta, ayrıca, telsiz dinleme ve kestirmeleri ile İnsansız Hava Aracı (IHA) görüntülerinden de istifade edilmektedir."



Operasyon profesyonellerden



"Operasyonlar; tamamen uzman personelden teşkil edilmiş, Genelkurmay Özel Kuvvetler Taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığının Komando Tugayları, Şırnak / Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı ve Jandarma Özel Harekât Taburları ile uzun dönem askerlerden kurulu, ancak komando ve iç güvenlik eğitimi görmüş Jandarma Komando Taburları tarafından icra edilmektedir. 10 hafta iç güvenlik eğitimi görmüş personelden teşkil edilmiş piyade birlikleri ise, geçici üs bölgesi tesis etmek, yol emniyeti almak ve keşif/gözetleme görevi gibi operasyonel olmayan görevler ile görevlendirilmişlerdir. Geçici ve Gönüllü Köy Korucuları tüm bu faaliyetlerde askeri birliklerle beraber görev almaktadır. Ayrıca, Polis Özel Harekât unsurları da faaliyetlere iştirak etmektedir. "



Sadece helikoperle ulaşılan karakollar



"Uyguladığımız konsept gereğince, iç güvenlik eğitimi almış personelden oluşan piyade birlikleri, kritik noktalarda üs bölgesi teşkil ederek, hem o kritik bölgeyi kontrol altında tutmakta, hem de operasyonel birliklerin yapacakları operasyonlarda onlara emniyetli çıkış arazisi sağlamakta ve operasyonel unsurların operasyon aralarında dinlenmeleri için gerekli imkanı temin etmektedir. Bu bölgelerin birçoğu bahar aylarından itibaren tutulan ve mevsim şartlarının barınmaya müsaade etmemesi nedeniyle kışın terk edilen bölgelerdir. Bu nedenle bu bölgelerde daimi bir tesis yapılmamaktadır. Hatta bazı üs bölgeleri helikopter dışında araçla ulaşım imkânı olmayan sarp arazi kesimlerinde bulunmaktadır. Buna karşın, sabit hudut karakollarının ve hizmet binalarının inşaatına yeniden yer seçimleri yapılarak başlanmış ve süratle tamamlanmasına çalışılmaktadır."



'Öncelik destek atışı'



"Saldırıya uğrayan bir noktaya yardım, kuvvet göndererek olabileceği gibi, ateş destek vasıtaları kullanılarak da yapılabilir. Kuvvet gönderilmesinin çeşitli nedenlerle zaman alacağı hesaba katılan yerlerin öncelikle ateş altına alınması tercih edilmektedir."



'Operasyonları kol timleri yapıyor'



"İç Güvenlik Harekâtına iştirak eden birliklerde, klasik teşkilat yapısı uzun bir süredir terk edilmiş, yerine teröristle mücadele tekniklerine uygun Tim/Kol yapısı uygulanmaktadır. Bu timler/kollar, Kara Kuvvetlerinin Dağ ve Komando Okulu İç Güvenlik ve Eğitim Tatbikat Merkezinde ve Jandarma Genel Komutanlığının Komando Okulu ve Eğitim Merkezinde "Kol Bütünlüğü" içinde eğitim görmekte, kolca operasyona çıkmakta, kolca yatıp, kalkıp, yiyip içmekte ve kolca izine/terhise gitmektedir. Böylece birbirini yakından tanıyan personelin birlikte görev yapması sağlanmıştır. "



Helikopterler için hiyerarşi yok



"İç Güvenlik Harekâtında görevlendirilen helikopterler (genel maksat ve silahlı helikopterler) bölgelerinde harekâtı yöneten sorumlu komutanlıkların (Tugay/J.Bölge Komutanı ile Tümen Komutanlarının) inisiyatifinde görev yapmaktadır. Helikopterlerin görevlendirilmesi konusunda herhangi bir bürokratik/hiyerarşik kısıtlama veya izin alma söz konusu değildir."



Şehit varsa iki işlem yapılır'



"Bir olay olduktan sonra; olayın oluş şeklini incelemek ve gerekli işlemleri yapmak için iki yöntem vardır. Birisi idari, diğeri adli işlemdir. Eğer vuku bulan olayda şehit var ise her iki işlem aynı anda başlatılmaktadır. Şehit yok ise idari soruşturma/araştırma yapılmaktadır. İdari soruşturma/araştırma sonunda; çıkarılan derslerin eğitime yansıtılması, eksik görülen tedbirlerin alınması ve kusuru görülen personelin idari yönden cezalandırılması yapılmaktadır. Adli soruşturma ise Savcılar tarafından yapılmaktadır."



'Şehitler eğitimsiz yorumları doğru değildir'



"Şehitlerimizin, kısa süreli eğitim görmüş, zorunlu askerlik sisteminden dolayı silah altına alınmış personelden olduğu şeklindeki yorumlar doğru değildir. 06 EYLÜL 2012 itibariyle verdiğimiz şehit sayısı 88 olup şehitlerimizin 54'ü profesyonel askerdir."



'Yurt içi vali, yurt dışı Genelkurmay'



"Teröristle mücadele 5442 sayılı İl İdaresi Kanuna (11 d. maddesi) göre icra edilmektedir. Yasaya göre ilin güvenlik ve asayişinden Vali sorumludur. Vali, ilin güvenliğini öncelikle Kolluk Kuvvetleri (Jandarma ve Polis) ile sağlar, bu kuvvetlerin yetersiz kalması durumunda bulunduğu ildeki askeri Birlik Komutanından kuvvet talebinde bulunur ve bu istek hemen yerine getirilir. Yasa'dan da anlaşılacağı gibi, TSK unsurları teröristle mücadelede Kolluk Kuvvetlerine destek görevi ile görevlendirilmişlerdir. Bu nedenle, yurt içinde teröristle mücadele faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması sorumluluğu İl Valilerine aittir. Ancak yurtdışı faaliyetlerde bulunma yetkisi TSK'ne verilmiştir. Bu faaliyetler hakkında açıklamalar Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır."



'Komutan ve Mehmetçik et ve tırnak gibi'



"Sıralı birlik komutanları, kendi sorumluluk bölgelerinde, birlik personeli ile birlikte, üs ve karakollarda yan yana görev yapmaktadırlar. Komutanlar ile Mehmetçik et ve tırnak gibidir."



'İHA'lar geniş coğrafyayı gözlemleyemez'



"İnsansız Hava Araçları, uydudan alınan resimler gibi geniş bir alanı değil, kameraların özelliği nedeniyle 200 m. X 200 m.'lik bir alanın resmini alabilmektedir. Bu nedenle geniş coğrafyada devam eden terörist faaliyetlerin tamamını aynı anda izleme imkânı bulunmamaktadır. "



'974 operasyon yapıldı'



"Güvenlik güçlerinin karakollarda ve üs bölgelerinde hareketsiz kaldığı yönündeki söylemler doğru değildir. Operasyonel unsurlarımız kırsalda aktif olarak görevlerini sürdürmektedir. Örneğin; 01 NİSAN-01 EYLÜL 2012 tarihleri arasında HAKKARİ Bölgesinde 400, ŞIRNAK Bölgesinde 328, SİİRT Bölgesinde 114, TUNCELİ Bölgesinde 132 adet (1-3 Tb. çapında birliklerle) operasyon icra edilmiştir."



'373 terörist öldürüldü'



"ŞUBAT - AĞUSTOS 2012 tarihlerinde 330 ölü, 10 yaralı, 33 yakalama olmak üzere yurt içinde 373 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, 24 terörist teslim olmuştur. (Bu rakamlara yurtdışı dâhil değildir)"



'2000'den önce bölgede görev yapanlar yanıtlıyor'



"2000 yılı öncesinde bölgede görev yapmış kişilerin yorumlarına yer verilerek kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Haberci ve yorumcuların öğrenmek istedikleri hususları Gnkur.Bşk.lığından sormalarının doğru ve dürüst habercilik bakımından uygun olacağı düşünülmektedir."