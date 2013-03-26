Genelkurmay el yazması Nutuk'u kasadan çıkartıp, tekrar basacak

Genelkurmay Başkanlığı, “Nutuk” tartışmalarına noktayı koyacak. Genelkurmay, Atatürk tarafından kaleme alınan ve Türk Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ile inkılapları anlatan Nutuk’un, 1927 yılına ait baskısını günümüz Türkçesi ile yayımlamaya hazırlanıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in emri üzerine başlatılan çalışma ile 86 yıllık, “Nutuk anlaşılamıyor, üzerinde oynamalar var, yanlış çeviriler yapılmış” gibi iddialarla ilgili tartışmaların sona erdirileceği belirtiliyor.

Çalışmayı, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı (ATASE) yürütüyor.

Barkın Şık'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, Nutuk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan ikinci kurultayında 6 günde, toplam 36.5 saatte Atatürk tarafından okundu.

1927’de Osmanlıca harflerle basılan Nutuk’un, sonraki yıllarda başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu olmak üzere birçok kurum ve kitabevi tarafından baskıları yapıldı.

Bazı tarihçiler, Nutuk’un çok sayıda kurum ve kitabevi tarafından yapılan baskılarında, çeviri hataları yapıldığını ve Nutuk’un orijinalinden uzaklaştırıldığını iddia ediyordu. Orijinali Osmanlıca olan Nutuk’un, dil devriminden sonra, dilinin eskidiği ve genç kuşaklar için anlaşılmaz hale geldiği de savunuluyordu.

Merhum tarihçi Cemal Kutay, Atatürk’ün orijinal el yazmalarının Genelkurmay’ın kasasında kilitli olduğunu belirtmişti. Şimdi Genelkurmay, Nutuk’un orijinal halini günümüz Türkçesi ile yayımlayacak.