-GENELKURMAY: EKİPLER EN KISA SÜREDE GİTTİ ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul'da polis helikopterinin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, bölgeye yakın birliklerin olaya müdahale etmedikleri iddialarına ilişkin ''Bölgeye ilgili ekiplerin en kısa sürede gittiğini, kaza sonrasında arama ve kurtarma faaliyetlerinde kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin en iyi şekilde sergilendiğini'' bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki helikopter kazasıyla ilgili olarak bir internet sitesindeki ''Helikopteri kaza yerine 35 metre uzaklıktaki SAT komandolarının değil, Balat'tan bölgeye giden Deniz Polislerinin bulduğu ve asıl görevi su altı arama kurtarma operasyonları olan SAT komandolarının kazaya anında müdahale etmediği'' iddiaları hatırlatıldı. Kaza sonrası yapılan kurtarma çalışmalarının anlatıldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''20 Mayıs 2011 günü saat 16.20'de meydana gelen helikopter kazasının öğrenilmesini müteakip, kaza mahalline en yakın askeri birlik olan İstanbul Boğaz Komutanlığı ve Kurtarma Grup Komutanlığı'na ait deniz araçları ve ambulans derhal olay bölgesine sevk edilmiştir. Kazazede İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özdemir, olay yerine intikal eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait deniz aracı ile saat 16.30'da denizden alınarak İstanbul Boğaz Komutanlığı revirindeki ilk müdahalenin ardından Kavacık'ta bulunan bir hastaneye sevk edilmiştir. Kurtarılan kazazededen helikopterde dört kişinin daha bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, diğer kazazedelerin aranması maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki karakol botu, bir kurtarma gemisi ve 2 dalgıç timinin saat 16.40'ta olay yerine intikali sağlanarak arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından olay mahalline sevk edilmiş olan toplam 9 dalgıç timi tarafından yapılan aramalarda helikopter enkazının yeri belirlenememiştir. Bunun üzerine, bölgede hazır bulunan TCG Tuzla Karakol Botunun üzerindeki sonar cihazı ile yapılan arama neticesinde, saat 19.00'da helikopter enkazının mevkisi tespit edilmiştir. Müteakiben; TCG Tuzla Karakol Botunun yönlendirmesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Deniz Liman Şube Müdürlüğü Dalgıç Timleri enkaza sevk edilerek, helikopterde bulunan 4 kazazedenin cenazeleri, yapılan ortak çalışmayla saat 20.00 itibariyle denizden çıkarılmıştır. Polis helikopteri enkazı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG AĞ-5 Kurtarma Gemisi'nde bulunan dalgıç timleri tarafından 21 Mayıs 2011 tarihinde yapılan çalışma ile denizden çıkarılmış ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir.''