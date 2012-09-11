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Genelkurmay Dersim belgelerinin üçüncü bölümünü de TBMM’ye yolladı

“Fransız desteğine ilişkin bilgi notları. Aşiretlerin durumu. Suçlulara yataklık edenlerin listeleri” başlıklı 5 bine yakın bilgi, belge ve notlar gönderildi.

11 Eylül 2012 18:55

- Hülya Karabağlı

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığı,  Dersim olaylarında Fransız desteğine ilişkin bilgilerin yer aldığı belgelerin üçüncü bölümünü TBMM Dilekçe Komisyonu’na gönderdi.  Beş bine yakın son tasnifle birlikte Genelkurmay’dan komisyona gelen belge sayısı 20 bine yaklaştı.

 

1928-1938 arası belgeleri  

 

Belgelerin tasnif edildikçe komisyona gönderileceğini belirten Genelkurmay, Dersim olaylarıyla  ilgili arşivindeki  belgeleri  göndermeyi sürdürüyor. 1928 ve 1938 arası bilgi, belge ve notlar komisyona  ulaştırılıyor. Son gelen dosyada şunlar yer aldı:

 

‘Suçlulara yataklık edenlerin listesi”

 

“Milli Seferberlik tatbikatları”, “ Suçlulara yataklık edenlerin listesi”, “ Ahmet Onbaşı’nın ifadesi”, Cephanelik ve Umumi kuvvet raporları, “ Günlük raporlar”, “ Harekata İlişkin Hususlar”,  “ Haydutluk Faaliyetleri”,  “ Sıcak yemek yedirme talepleri”, “Fırat taşkınları”,  “Vukuat raporları”, “ Aşiretlerin durumu”, “Fransız desteğine İlişkin bilgi notları”. 

 

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