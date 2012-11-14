Genelkurmay: Askeri okullarda Kuran dersi yeni mevzuat gereği

Genelkurmay Başkanlığı, "Genelkurmay, askeri liselere seçmeli Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersine onay verdi" içerikli haberlere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. " TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’ne göre; '(Milli Eğitim Bakanlığı) MEB’e bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri alanına denk program' uygulamakta olduğu" belirtilen açıklamada, "belirtilen seçmeli derslerin, TSK Ortaöğretim Okullarının Haftalık Ders Çizelgesine dahil edildiği ve onaylanması için MEB''e gönderildiği" ifade edildi. Genelkurmay'ın yaptığı açıklamaya göre, MEB düzenlemeyi 5 Ekim 2012 tarihinde onayladı.

Genelkurmay Başkanlığı, yapılan başka bir açıklamada da ''Kamuoyunda gündeme getirilen iddiaların aksine TSK eğitim ve öğretim kurumlarının, eğitim birliğine aykırı hareket etmesi ve eğitim-öğretim müfredatında açık veya gizli olarak darbeye yönelik eğitim konularının bulundurulması söz konusu değildir'' ifadesini kullandı.

14 Kasım 2012 tarihli Genelkurmay Başkanlığı basın açıklaması şöyle:

"1. 14 Kasım 2012 tarihli bir gazetede; “TSK’dan din dersine onay... Genelkurmay, askeri liselere seçmeli Kuran-ı Kerim, Hz.Peygamberin Hayatı ve Temel Dini bilgiler Dersine onay verdi. MEB kararı ile onurlu yaşam ve inisiyatif sahibi olma konularının işlendiği temel değerler dersi kaldırıldı” şeklinde ifadeler içeren bir haber yayınlanmıştır.

Bu kapsamda; kamuoyunun doğru bilgilendirmek ve oluşabilecek yanlış algılamaların önüne geçmek maksadıyla, konu ile ilgili açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 58’inci maddesindeki “MEB veya diğer bakanlıklar tarafından açılacak okullar (Askeri Liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, MEB’e aittir. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri MSB ile birlikte tespit edilir.” hükmü gereği Askeri Liseler (Astsubay Meslek Yüksek Okulları dahil) eğitim ve öğretim faaliyetlerini MEB müfredatına tabi olarak yürütmektedir.

3. 6287 sayılı Kanunla , “Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur.” hükmü getirilmiştir.

4. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14 Ağustos 2012 tarihli ve 124 sayılı kararıyla, “Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler” dersleri liselerin 2’nci grup seçmeli dersler listesine eklenmiştir.

5. TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’ne göre; “MEB’e bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri alanına denk program” uygulamakta olan TSK Ortaöğretim Okullarında da, bahse konu düzenlemelerin yapılabilmesi maksadıyla;

a. 6287 sayılı Kanun ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Kararında belirtilen seçmeli dersler, diğer seçmeli derslerle birlikte TSK Ortaöğretim Okullarının Haftalık Ders Çizelgesine dahil edilmiştir.

b. Bu kapsamda hazırlanan haftalık ders çizelgeleri; TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 21’inci maddesi gereği onaylanmak üzere MEB’e gönderilmiş ve MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 183 sayılı kararıyla 5 Ekim 2012 tarihinde onaylanmıştır.

c. TSK Ortaöğretim Okulları idarelerince; TSK Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 5’inci maddesi gereği, öğrencilerin ilgi ve isteklerinin tespiti için seçmeli derslerin tamamı öğrencilerin seçimine sunulmuş ve öğrencilerin seçmeli ders konusundaki tercihlerini belirtir dilekçeleri alınmış ve eğitim-öğretime başlanmıştır.

ç. Haberde kaldırıldığı iddia edilen “Temel Değerler Dersi” Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencileri tarafından tercih edilmiş ve 9’uncu sınıfta haftada bir ders saati olacak şekilde öğretime açılmıştır.

6. Sonuç olarak; TSK Orta Dereceli Askeri Okullarında; eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması, programların denkliğinin sağlanması, onaylanması ve bilimsel denetimi konularında MEB kriterlerine uygun hareket edilmektedir. Bütün eğitim sistemi yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."