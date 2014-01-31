Genelkurmay: Danıştay şemasının bizimle ilgisi yok

Danıştay saldırısıyla Ergenekon arasında bağlantı kurulmasına delil sayılan şemanın, Genelkurmay tarafından hazırlanmadığı ortaya çıktı. Genelkurmay, sanık avukatlarına gönderdiği yazıda "Danıştay şemasının bizimle ilgisi yok" dedi.

Vatan gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, Ergenekon Davası'na temel oluşturan belgelerden, Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlandığı ve mahkemeye gönderildiği iddia edilen Danıştay şemasının, Genelkurmay tarafından hazırlanmadığı ortaya çıktı.

Ergenekon sanıklarından Kemal Kerinçsiz'in avukatı Mehmet Demirbilek, geçen yıl Temmuz ayında Genelkurmay'a başvurarak resmi bilgi istedi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın yanıtı 17 Ocak 2014'te yani Ergenekon Davası karara bağlandıktan tam altı ay sonra geldi.

O yazıda söz konusu şemanın İstihbarat Başkanlığı'nca hazırlandığını gösteren herhangi bir evrak numarasına veya benzeri bir kayda rastlanmadığı bilgisi verildi.

"Şema, Genelkurmay’da hazırlanmış ise hangi bilgi, belge ve delillere istinaden hazırlandığı, hazırlanmadı ise hangi kişi veya kurum tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na verildiği tespit edilemedi" denildi.

Genelkurmay'ın yazısında, şema ile ilgili bilgisi olabilecek emekli personelin davete rağmen ifade vermeye gelmediği de belirtildi.