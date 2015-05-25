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Genelkurmay: Dağlıca'da üs bölgesine havan atışı yapıldı

'Silahlı saldırıda, herhangi bir hasar veya zayiat meydana gelmemiştir'

25 Mayıs 2015 17:58

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hakkâri Dağlıca’daki üs bölgesine havan atışı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Üs Bölgesinde bulunan unsurlarımız tarafından derhal ateşle karşılık verilmesini müteakip, yapılan terörist ateşleri kesilmiştir” denildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Hudut Alay Komutanlığı (Hakkâri) Dağlıca Üs Bölgesine iki atım havan atışı yapılmak suretiyle silahlı saldırıda bulunulmuştur.

Üs Bölgesinde bulunan unsurlarımız tarafından derhal ateşle karşılık verilmesini müteakip, yapılan terörist ateşleri kesilmiştir.

Söz konusu silahlı saldırıda, herhangi bir hasar veya zayiat meydana gelmemiştir.

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