Genelkurmay: Dağlıca Üs Bölgesi'ne havanlı saldırı düzenlendi

Genelkurmay Başkanlığı, bugün saat 19.02 ve 19.40 sularında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığı Dağlıca Üs Bölgesi'ne havanla silahlı saldırıda bulunulduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı, PKK'nın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığı (Yüksekova/Hakkari) Dağlıca Üs Bölgesine havan ile yapılan saldırıda mermilerden birinin düştüğü Dağlıca köyünde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kolundan, bacağından ve kulağından yaralandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hakkari-Yüksekova'da bugün teröristlerce silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

"Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından, bugün saat 19.02 ve 19.40 sularında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığı (Yüksekova/Hakkari) Dağlıca Üs Bölgesine havan ile silahlı saldırıda bulunulduğu" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Terörist ateşlerine üs bölgesinde bulunan unsurlarımız tarafından derhal ateşle karşılık verilmiştir. Unsurlarımız tarafından açılan karşı ateş üzerine terörist ateşleri kesilmiştir.

Söz konusu silahlı saldırıda havan mermilerinden birisi Dağlıca köyü yakınına düşmüş ve anılan köyden 15 yaşındaki bir kız çocuğu kolundan, bacağından ve kulağından yaralanmıştır. Yaralı çocuğa ilk müdahale tabur revirinde yapılmış olup, hastaneye sevki için hazırlıklar devam etmektedir.

Açıklamada, bölgede emniyet tedbirlerinin artırıldığı vurgulanarak, gözetleme faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.