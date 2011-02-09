-GENELKURMAY DAĞCI İÇİN BİLGİ NOTU YAYIMLADI ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda kaybolduğu bildirilen dağcı Serkan Kaya'nın bulunması için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi notu yayımladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, bugün saat 07.00'de Demirkazık Tepe-Ala Dağlar-Niğde'de tırmanışa geçen üç dağcıdan Serkan Kaya'nın kaybolduğunun Niğde Jandarma Komutanlığına bildirildiği belirtildi. Niğde Jandarma Komutanlığından bir dağcılık timi ve valiliğin görevlendirdiği başka bir tim ile bölgede derhal arama-kurtarma faaliyetine başlandığı ifade edilen bilgi notunda, Niğde Valiliğinin İl Jandarma Komutanlığı vasıtasıyla yaptığı ve saat 12.20'de Genelkurmay Başkanlığına ulaşan talep üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir AS-532 Cougar arama-kurtarma helikopterinin saat 12.52'de bölgeye en yakın hava üssü olan İncirlik-Adana'dan, aynı anda Jandarma Genel Komutanlığına ait bir S-70 helikopteri ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından bir jandarma arama-kurtarma timinin de Ankara'dan bölgeye hareket ettiği kaydedildi. AS-532 Cougar helikopteri bölgeye ulaştığı sırada, kaybolan dağcının kendi imkanlarıyla Adana'nın Aladağ ilçesi Kıcak köyüne geldiği haberinin alındığı kaydedilen bilgi notunda, dağcının Aladağ Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Kıcak köyünden Aladağ'a getirildiği, AS-532 Cougar helikopterinin dağcıyı saat 14.55'te Niğde'nin Çamardı ilçesine getirdiği bildirildi. Bilgi notunda, dağcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.