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Genelkurmay da IŞID'in kısaltması için Erdoğan'a uydu

Genelkurmay'ın internet sitesinde daha önceden yapılan açıklamalarda IŞID kısaltması kullanılıyordu

07 Ocak 2015 13:07

Genelkurmay, IŞİD kısaltmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da kullanıldığı şekilde "DEAŞ" olarak değiştirdi.

Daha önceden yapılan açıklamalarda, örgüt için IŞİD kısaltması kullanılıyordu. Genelkurmay Başkanlığı sitesinde Kilis'teki bir olayla ilgili dün yapılan açıklamada DEAŞ kısaltmasının yer aldığı görüldü.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye’den Suriye’ye geçerek DEAŞ’a katılan dört kişi, Kilis / Elbeyli’de, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken, güvenlik güçleri tarafından silahsız ve teçhizatsız olarak yakalanmıştır."

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da örgüt için DEAŞ kısaltmasını kullanıyor. Arapça olan kelimenin yazılışı aslında DAESH. Açılımı ise şöyle; Dawlah al Islamiyah fil wa ash Sham.

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