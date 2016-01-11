Genelkurmay: Cizre'de 11 PKK'lı öldürüldü

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "Cizre’de 11 PKK’lının etkisiz hale getirildiği" belirtildi. Genelkurmay’ın açıklamasında devam eden operasyonlarda öldürülen toplam PKK'lı sayısının Cizre’de 261, Sur’da 78 ve Silopi’de 126 olduğu kaydedildi.

Açıklamada Diyarbakır’ın Sur ilçesinde de 3 PKK’lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Şırnak’ın Silopi ilçesinde devam eden operasyonda 3 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesindeki ’Önemli Yurtiçi Olaylar’ bölümünde yer alan 10 Ocak gününe ait bilgiler şöyle:



* Şırnak/Cizre’de devam eden operasyonda; 11 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 261’dir), 2 Kalaşnikof piyade tüfeği ile silahlara ait 4 şarjör ve 111 fişek, 4 el bombası, 2 av tüfeği ve silahlara ait 7 fişek, 1 el telsizi ve bataryası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 50 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş, bir adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, bir adet barikat kaldırılmıştır.



* Diyarbakır/Sur’da devam eden operasyonda; 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 78’dir), 4 barikat kaldırılmış, bir adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.



* Şırnak/Silopi’de devam eden operasyonda; 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 126’dır), 36 Kalaşnikof piyade tüfeği ile silahlara ait 100 şarjör ve çok miktarda fişek, 6 roketatar ile silahlara ait 16 mühimmat ve 31 sevk fişeği, 45 el bombası, 1 av tüfeği, 2 kg patlayıcı madde, 2 gece görüş dürbünü, 1 el dürbünü, 7 el telsizi, 4 gaz maskesi, 1 mayın dedektörü, el yapımı patlayıcı maksadıyla hazırlanmış 15 tüp ele geçirilmiş, 8 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.



* Şanlıurfa/Birecik’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist yakalanmıştır.



* Bölücü terör örgütünün YDG-H gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen, Şırnak/Silopi’de 2, Kars’ta ise 1 olmak üzere toplam 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır.