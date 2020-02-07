Genelkurmay Çatı iddianamesindeki 'siyasi ayak' tespiti: "FETÖ, kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir"

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi gündeme getirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisiyle başlayan 'siyasi ayak' tartışması sürerken 15 Temmuz Genelkurmay Çatı davasının iddianamesinde de benzer bir tespit yer aldığı ortaya çıktı.

Başbuğ'un ’FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin 26 Haziran 2009’da TBMM’ye getirilen kanun teklifini veren siyasilerin araştırılmasını istemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine çağrı yaparak, "Parlamentonun hukukunu korumak için süratle hepiniz dava açmalısınız" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra açıklama yapan İlker Başbuğ, görev süresi boyunca FETÖ ve komplolarıyla mücadele ettiğini vurgulayarak, kendisinin karşı karşıya bırakıldığı durumun ilk önce FETÖ'yü sevindireceğini ifade etmişti. Dün son olarak konu hakkında açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi

"Kanuni düzenlemeler siyasi otoriteye yaptırıldı"

Ankara Başsavcılığı, FETÖ’nün iktidara Meclis’te yasa değişikliği yaptırdığını, “Son olarak kendisine müzahir elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) tasfiye etmek için üç devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir” ifadeleriyle iddianameye geçirdi. Ancak bu tespiti yapan savcılar, daha sonra görevden alındı.

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