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Genelkurmay Çatı iddianamesindeki 'siyasi ayak' tespiti: "FETÖ, kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir"

07 Şubat 2020 09:14

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi gündeme getirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisiyle başlayan 'siyasi ayak' tartışması sürerken 15 Temmuz Genelkurmay Çatı davasının iddianamesinde de benzer bir tespit yer aldığı ortaya çıktı.

Başbuğ'un ’FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin 26 Haziran 2009’da TBMM’ye getirilen kanun teklifini veren siyasilerin araştırılmasını istemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine çağrı yaparak, "Parlamentonun hukukunu korumak için süratle hepiniz dava açmalısınız" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra açıklama yapan İlker Başbuğ, görev süresi boyunca FETÖ ve komplolarıyla mücadele ettiğini vurgulayarak, kendisinin karşı karşıya bırakıldığı durumun ilk önce FETÖ'yü sevindireceğini ifade etmişti. Dün son olarak konu hakkında açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik,  Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi

"Kanuni düzenlemeler siyasi otoriteye yaptırıldı"

Ankara Başsavcılığı, FETÖ’nün iktidara Meclis’te yasa değişikliği yaptırdığını, “Son olarak kendisine müzahir elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) tasfiye etmek için üç devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir” ifadeleriyle iddianameye geçirdi. Ancak bu tespiti yapan savcılar, daha sonra görevden alındı.  

Savcı bizzat yazdı

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, “FETÖ’nün 2008-2014 yılları arasında TSK’yi ele geçirdiği” belirtilirken, 430. sayfada, “Diğer yandan generallikte rütbe bekleme süresini dört yıldan üç yıla indirerek, kendisine müzahir olmayan generalleri daha kısa sürede TSK dışına çıkarmaya çalışmıştır. Son olarak kendisine müzahir elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları TSK’den tasfiye etmek için üç devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir” değerlendirmesi yapıldı. “FETÖ’cü subaylara erken general olma” yolunu açan bu yasa değişikliği teklifinin altında ise AKP’lilerin imzası vardı. 37 AKP milletvekilinin imzasının olduğu teklif, 30 Aralık 2015 tarihinde “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. 

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