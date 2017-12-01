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Genelkurmay çatı davasında gerginlik çıktı 

ANKARA (DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanığın yargılandığı çatı davasında gerginlik çıktı

01 Aralık 2017 19:41

ANKARA (DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı\'ndaki eylemlerle ilgili, sözde \"Yurtta Sulh Konseyi\" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanığın yargılandığı çatı davasında gerginlik çıktı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümü, sanık eski kurmay Binbaşı Suat Kürşat Gün\'ün savunmasıyla başladı. Sanık Binbaşı Suat Kürşat Gün\'ün Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki darbecilere karşı mücadele verirken, güney nizamiyede şehit olan vatandaşların \"boş yere öldükleri\"ni söylemesi üzerine müşteki sıralarında oturan bir vatandaş, \"ateş edip vurmasaydınız o zaman\" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle söz konusu vatandaşın dışarı çıkarılmasını istedi. Verilen bu karara karşı diğer müşteki ve mağdurlar da sanıkların mahkemeyi oyaladığını, kendilerine ise hakaret ettiklerini belirterek, şahsın dışarı çıkarılmamasını istedi. İtirazlara rağmen Mahkeme Başkanı Oğuz Dik\'in talebi üzerine polisler, sanıklara tepki gösteren vatandaşı duruşma salonundan çıkardı. Karara tepki gösteren diğer izleyiciler de sıralara vurarak, alkış tutarak mahkeme salonunda dışarı çıktı. 


 

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