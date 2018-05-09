T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay Çatı davasında Akın Öztürk'ün birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi (2)

Özkan Arslan (DHA) - GENELKURMAY Çatı davasında yargılanan sanık eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde yaşanan bütün eylemlerden sorumlu tutuldu

09 Mayıs 2018 14:12

Özkan Arslan (DHA) - GENELKURMAY Çatı davasında yargılanan sanık eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde yaşanan bütün eylemlerden sorumlu tutuldu. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Öztürk\'ün 2 bin 987 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sözde \"Yurtta Sulh Konseyi\" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. 
Savcı sözde yurtta sulh konseyi üyeleri Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Akın Öztürk, eski tuğgeneraller Ahmet Bircan Kırker, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, Semih Terzi, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer, eski tümgeneraller İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Osman Ünlü, eski kurmay albaylar Ahmet Özçetin,    Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Fırat Alakuş, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit,  Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Ramazan Gözel, eski kurmay yarbaylar Turgay Sökmen, Halil Gül, Ertuğrul Terzi, Özcan Karacan,  Savaş Kabaklı için istediği cezaları açıklıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın \"Ürkütücü\" olarak nitelediği eski Kurmay Albay Fırat Alakuş için 2 bin 987 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenildi.

Savcı, sözde yurtta sulh konseyi üyesi 37 kişi hakkında, darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde yaşanan bütün eylemlerden sorumlu tutarak, çoğu hakkında 252\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve binlerce yıl  hapis cezası talep etti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arslan DHAGENELKURMAYHava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral AkınTürkiyeMütalaasınıSözdeSulh Konseyi"GenelkurmayEski Hava Kuvvetleri KomutanıOrgeneral AkınAhmet Bircan Kırker Ali Kalyoncu Ali Osman Gürcan Erhan Caha Gökhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24