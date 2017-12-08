Genelkurmay çatı davasında 2 sanığa tahliye kararı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nda yaşananlarla ilgili davada yargılanan sanık eski Yüzbaşı Ali Emre Eral, sanıklardan Albay Özay Yılmaz'dan baskı gördüğünü öne sürdü. Eral, "Peygamberimizi rüyasında görenler olduğunu, yakında bu sıkıntıların biteceğini eğer itirafçı olursam ahirette sıkıntı olacağını söylemiştir" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 eski askerin tahliyesine karar verdi.

DHA'nın haberine göre, Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde gerçekleşti.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, itirafçı olmak için mahkemeye dilekçe verdiğini belirttiği eski Yüzbaşı Ali Emre Eral’a söz verdi.

15 Temmuz’da, şube müdürü olan eski Albay Özay Yılmaz’ın, gece 03.00’e kadar mesai yapacağını söylediğini ifade eden Eral, “Zaman zaman fazla mesai yapardık. Rutin bir şey olduğu için bu söylenmezdi. İşimiz çok yoğun olduğu zaman bitirmeden çıkmazdık. Genellikle 21.00-22.00 sıralarında çıkardık. Şube müdürümün böyle söylemesi çok anormal bir şey. Gece 02.00-03.00’ü işaret etmesi onun darbeyi önceden bildiği kanısına varmama sebep oldu” dedi.

Yılmaz’dan şikayetçi olduğunu dile getiren Eral, “Sayın başkan bu darbeyi kuşkusuz hain FETÖ planladı ve icra etti. Bu kapsamda başta terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ve onun tüm yardımcılarından, darbeyi planlayan, organize eden, icra eden, özellikle şube müdürüm Özay Yılmaz’dan şikayetçiyim” diye konuştu.

13 Haziran’daki ifadesi sırasında Yılmaz’ın arkasında oturduğunu dile getiren Ali Emre Eral, “Kendisi ayrıca vereceğim ifade öncesinde ön sıramda oturuyordu. İtirafçı olmamam konusunda beni ikna etmek için çok uğraşmış, baskı yapmıştır. Peygamberimizi rüyasında görenler olduğunu, çok az kaldığını, yakında bu sıkıntıların biteceğini, sabretmem gerektiğini, eğer itirafçı olursam ahirette sıkıntı olacağını söylemiştir. Bu kapsamda kendisinin FETÖ’cü olduğunu ve hala insanları boş vaatlerle kandırmaya çalıştığını düşünüyorum” iddiasında bulundu.

Mahkeme, sanık Eral’ın itiraflarının ardından ara karar için duruşmaya ara verdi. Üç hafta aralıksız süren duruşmada savunması alınmayan 3 sanık kaldı.

2 gizli tanık açık kimlikleriyle dinlenecek

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski Yarbay Deniz Aydın ve eski Uzman Çavuş Mustafa Mengi’nin tahliyesine karar verdi. 3 tutuksuz sanığın ise adli kontrol şartı kaldırıldı.

Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ile gizli tanıklar “Şapka” ve “Kuzgun”un açık kimlikleriyle tanık olarak dinlenmesi de kararlaştırıldı.

Kararda, “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olduğu belirtilen 38 sanığın, başka suçlardan yargılandığı mahkemelere müzekkere yazılarak, davaların bu davayla birleştirilmesini istedi. Talep kabul edilirse “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olmakla suçlanan sanıklar, sadece bu davada yargılanacak.

Mahkeme, duruşmayı, 12 Şubat- 2 Mart 2018 tarihleri arasında görülmek üzere erteledi.