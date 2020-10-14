"Genelkurmay çatı davası" kararları istinafta onandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahında yaşanan olaylara ilişkin, "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı "Genelkurmay çatı davası" ile ilgili karar istinafta onandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 20 Haziran 2019 tarihli kararında, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti, sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi.

2019 tarihli mahkeme kararında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 17 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, kararla birlikte tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmetti.

Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.