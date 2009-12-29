'Genelkurmay bünyesinde JİTEM yoktur!

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, başkanlık bünyesinde “JİTEM” adında kurulmuş herhangi bir birimin mevcut olmadığını bildirdi.





JİTEM açıklaması



GenelkurmayBaşkanlığı, Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren 11 sanıklı ‘JİTEM davasına’ gönderdiği yazıda, JİTEM adında herhangi bir birimin bünyelerinde mevcut olmadığını bildirdi.



Diyarbakır 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında PKK itirafçıları Abdulkadir Aygan, Ali Ozansoy ve Adil Timurtaş’ın da bulunduğu 11 sanıklı ‘JİTEM davası’nda süren yargılamaya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı’na, JİTEM adlı bir birimin olup olmadığını, varsa hangi tarihte kurulduğu, faaliyetine devam edip etmediğini ve iddianamede belirtilen kişilerin kuruluşa üye olup olmadıklarını sordu.



Mahkemenin, 6 Ekim günkü duruşmasında Genelkurmay ve Jandarma Genel Komutanlığı’na sorulması kararlaştırılan sorulara, Genelkurmay Başkanlığı cevap verdi. Mahkemeye ulaşan ‘gizli’ ibareleri yazıda, JİTEM’in olmadığı bildirildi. Genelkurmay Başkanı namına, Ceza Hukuk İşleri Müdürü Hakim Albay Orhan Önder imzasını taşıyan bir sayfalık yazıda, “Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulmuş JİTEM adında herhangi bir birim mevcut değildir” denildi.



Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 1989 yılında kaçırılarak öldürülen Tahsin Sevim, Hasan Utanç ve Hasan Caner cinayetlerine ilişkin Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, JİTEM üyeleri oldukları ileri sürülen ve aralarında PKK itirafçısı ve İsveç’te yaşayan Abdulkadir Aygan ile Ali Ozansoy, Adil Timurtaş, Hüseyin Tilki, Fethi Çetin, Hayrettin Tokça, Recep Erkal, Mehmet Zahir Karadeniz, Lokman Gündüz, Suriye uyruklu Hacı Hasan (İbrahim Babat) ve Faysal Şanlı hakkında dava açıldı. Sanıklar, ilk JİTEM davası olarakta bilinen ve ‘Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve katılmak, cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturmak’ suçlamalarıyla gıyaplarında yargılanıyor.