Genelkurmay: Belge hala gelmedi

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, AKP ve Fetulah Gülen cematini parçalamak için komployo varan bir dizi senaryo içeren "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" üzerinde Albay Dursun Çiçek'e ait olduğu belirtilen ıslak imzaya ilişkin olarak Adli Tıp Enstitüsü'nün yaptığı incelemenin yeterli bulunmadığı mesajını verdi. Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu, "Raporda, sadece imza tetkiki yapılmış" dedi.



Genelkurmay Başkanlığı, bir hafta önce yaptığı açıklamada da, belgenin aslının İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan üç kez istendiğini, birincisinde belgenin fotokopisinin, diğerlerinde ise herhangi bir cevabın gelmediğini bildirmişti.



Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu, askeri savcılığın 4. kez detaylı bir yazı yazarak, belgenin var olduğu iddia edilen aslını tekrar talep ettiğini, halen cevabın beklendiğini, cevabın henüz askeri savcılığa ulaşmadığını söyledi.



Adli tıp raporu ulaştı



Belgeyle ilgili adli tıp raporunun Askeri Savcılığa ulaştığını ifade eden Tuğgeneral Çubuklu, "Raporda, sadece imza tetkikinin yapılmış olduğunu" bildirdi.



Çubuklu, belgenin nerede hazırlandığı, hangi bilgisayardan çıkış alındığı, parmak izi gibi incelemenin Adli Tıp'ta yapılmadığının anlaşıldığını kaydetti.



Sivil savcılığın istediği bazı belgelerin Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilmediği yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine Tuğgeneral Çubuklu, bu konuyu geçen hafta cevapladıklarını hatırlattı.



'Bütün taleplere anında anında cevap veriliyor'



Çubuklu, "Genelkurmay Başkanlığı'na intikal eden, Cumhuriyet savcılıklarından veya mahkemelerden, sadece bununla ilgili söylemiyorum, yasaların öngördüğü çerçevede, bütün taleplere anında, tabii istenen talepler kapsamlıysa bunlar incelenmek suretiyle, ilgili yerlerden sorulmak suretiyle anında cevap veriliyor. Bazı medya kuruluşlarında yer aldığı gibi 3 bin sayfa, 100 sayfa, bin sayfa gibi böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Personel isteniyorsa o da aynı şekilde gönderiliyor" dedi.



Suç duyurusu olacak mı?



Tuğgeneral Çubuklu, "ıslak imzalı" olduğu iddia edilen belgenin Askeri Savcılığa gönderilmemesi konusunda Askeri Savcılığın soruşturmayı yürüten savcılık hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, bunun Askeri Savcılığın takip ettiği bir konu olduğunu belirtti.



Tuğgeneral Çubuklu, "Şu anda onunla ilgili olarak söz söylemek uygun olmayacaktır. Yasaların el verdiği çerçevede gereğini yapacaktır" dedi.



"İrticai ve bölücü tehdit unsurlarını izlemek üzere kurulmuş, işletilmiş internet siteleri"ne izin veren Başbakanlık direktifinin Başbakanlık tarafından bulunamadığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Tuğgeneral Çubuklu, cumartesi günü Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada net olarak bu direktifin 2000 yılına ait olduğunun belirtildiğini hatırlatarak bu konuda bir değişikliğin bulunmadığını söyledi.



Ermeni cemaatine suikast planı



Poyrazköy'de bulunan malzemeler arasında Ermenilere yönelik suikast planlarının ele geçirildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine de Tuğgeneral Çubuklu, "Soruşturma kapsamında ne ele geçiyor? Bizim görevimiz ne? Eğer bizi ilgilendiren bölümse, ilgili savcılıklar tarafından soruşturmaya başlanılıyor. Eğer bizim görev alanımız dışında ise ilgili savcılıklarca, cumhuriyet savcılıklarınca işlemler devam ediyor. Bu görev alanı çerçevesinde devam eden bir konu" diye konuştu.



Tuğgeneral Çubuklu, bu konuda gerek Askeri Savcılığın gerek Cumhuriyet Savcılığı'nın yapmış olduğu soruşturmalar bulunduğunu kapsamı konusundaki bilginin daha sonra verilebileceğini söyledi.



Başbuğ görevden alınır mı?



Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınıp alınamayacağı, bu konudaki hukuki prosedürün sorulması üzerine Tuğgeneral Çubuklu, her kamu personeliyle ilgili nasıl atanıyorsa görevden alınmasına ilişkin de hükümlerin bulunduğunu belirtti.



Kamu personelinin bu idari işlemden dolayı haksızlığa uğradığını düşünmesi halinde o konudaki yargı mercinin idari yargı olduğunu ifade eden Tuğgeneral Çubuklu, "Askeri personelse Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, sivil personelse genel idari yargıda hakkını arama her kamu personelinin hakkıdır" dedi.



Telekulak sorusuna yanıt: TSK'nın güvenli askeri hatları vardır



Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler ise, askeri personelin telefonlarının dinlenmesinin hangi prosedür sonucu gerçekleşebileceğinin sorulması üzerine, karargahlara ve birliklere cep telefonlarının sokulmasının yasak olduğunu ifade ederek, "Kriptolu cep telefonlarının kullanılmasına da Ocak 2009'da başlanmıştır. PTT hattı da açık bir hattır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli askeri hatları vardır" dedi.