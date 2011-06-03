-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, bugün bir gazetede yer alan Genelkurmay Başkanlığı karargahında hazırlandığı iddia edilen bir bilgi notu ile ilgili, ''Yapılan inceleme sonucunda iddia edilen bilgi notuna ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya kayda rastlanmamıştır'' açıklamasında bulundu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün bir gazetede Genelkurmay Başkanlığı Karargahında hazırlandığı iddia edilen bir bilgi notu ile ilgili habere yer verildiği belirtildi. Açıklamada, ''Yapılan inceleme sonucunda iddia edilen bilgi notuna ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya kayda rastlanmamıştır'' denildi.