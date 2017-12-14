Genelkurmay Başkanlığı'nda Irak Genelkurmay Başkanı ve ABD'li komutanlarla üçlü zirve

Genelkurmay Başkanlığı'nda Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis. M. Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel'in katılımlarıyla üçlü zirve gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantıda, başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleri ile mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususlarların görüşüldüğü bildirildi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın ev sahipliğinde; Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman GANIMI, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. SCAPARROTTI ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. VOTEL’ın katılımlarıyla, önceden planlı olduğu bildirilen toplantı 14 Aralık 2017 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir.

Toplantıda; başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleri ile mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususlar görüşülmüştür.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.