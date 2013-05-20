TSK: Personelimiz arasında ayrımcılık mevzubahis değil

Gnelekurmay Başkanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri personeli arasında inancı ve mezhebi ile ilgili bir ayrımcılık mevzubahis değildir. Bu konu ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar asılsız ve gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"MSB ve TOKİ arasında imzalanan protokoller ile hudut hattında yapımı planlanan toplam 120 adet karakol/askeri tesisin; 38 adedi tamamlanmış, 48 adedinin inşaatı, 34 adedinin ise ihale ön hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, Kuvvet Komutanlıkları tarafından 2009 yılından itibaren İnşaat Yatırım Programı kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 26 adet karakol/tesisten, 18 adedi tamamlanmış, 5 adedinin inşaatı, 3 adedinin de ihale ön hazırlık çalışması devam etmektedir.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Tıbbî Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Bilim Dalı Başkanlığı; kişilerin kimyasal ve/veya biyolojik silah etkilerine maruz kalıp kalmadıkları ile ilgili olarak taranması, bu etkilere maruz kalan kişilerin tespiti, kimyasal ve biyolojik ajanlardan arındırılması (dekontaminasyon) yeteneklerine sahiptir.

Konu ile ilgili olarak, Suriye'den getirilerek, GATA'da muayene edilen ve tedavi altına alınan yaralı şahıs bulunmamaktadır."