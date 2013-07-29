Genelkurmay Başkanlığı: Suriye sınırında bin kişilik gruba müdahale edildi

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'den Türkiye sınırına yaklaşan ve askerlere taş atan bin kişilik kaçakçı grubuna göz yaşartıcı gazla müdahale edildiği ve bölgede 6 bin litre mazot bulunduğu yönünde açıklamalarda bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye-Suriye Hududunda 2’nci Hudut Alay Komutanlığı Oğulpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, saat 09.55’te Suriye istikametinden Türkiye istikametine doğru yaklaşık 1000 kişinin, kaçakçılık maksadıyla hudut hattına doğru yaklaştığı tespit edilmiştir.

Hudut hattında bir Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, bir tank, iki Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı ve iki Zırhlı Muharebe Aracı ile geçiş noktaları kapatılmış ve kaçakçı gruba, hudut hattına yaklaşmamaları konusunda Türkçe ve Arapça ikazlarda bulunulmuştur. İkaza uymayan kaçakçı grup, farklı noktalardan hudut hattına yaklaşmaya devam etmiş ve devriye yolunda görev yapan araçlarımızı taşlamaya başlamıştır. Aynı anda, hudut hattının daha gerisinde görev yapan araç ve personelimize ise, sınırın Türkiye tarafındaki bir diğer kaçakçı grubu tarafından taş atılarak saldırıda bulunulmuştur.

Kaçakçı grubunun dağılması maksadıyla, havaya uyarı atışı yapılmış ve gruba göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulunularak dağılmaları sağlanmıştır.

Grup dağıtıldığında olay bölgesinde, 100 adet bidon içerisinde 6000 litre mazot bulunmuştur. Olayda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir."